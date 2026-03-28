Pécelen mindenkit Orbán Viktor érdekel, megtelt a tér - Galéria

Mint azt megírtuk, hatalmas érdeklődés kíséri Orbán Viktor országjárását: az eddigi állomásokon mindenhol tömegek hallgatták élőben a miniszterelnök beszédeit. A kormányfő a héten több városba is ellátogatott, sőt pénteken Veszprémben és Győrben is felszólalt, ahol szintén jelentős érdeklődés övezte az eseményt. Pécelen is hihetetlenül sokan vannak, ezt fotóink is alátámasztják!

Fotó: www.arpadkurucz.com

Zsúfolásig telt a Kossuth tér Pécelen, ahol a miniszterelnök kijelentette, készen állnak, hogy megcsinálják a következő négy évet, és megint fantasztikus négy éve legyen Magyarországnak. Ha felidéznéd a szombati országjárás legfontosabb pillanatait, nézd meg galériánkat!