Országjárás: hiába a rossz idő, elképesztő a tömeg: "A Fidesz az egyetlen garancia"

"Ma Ócsán álljunk ki együtt a háború ellen!" - buzdított még az országjárás keddi állomására érkezése előtt Orbán Viktor, és úgy tűnik, ismét rengetegen hallgattak rá, hiszen megtelt a Városháza előtti tér. Felszólalásában Bóna Zoltán a Fidesz-KDNP jelöltje arról beszélt, hogy az elszabaduló árakra a rezsicsökkentés, és az ársapka bevezetése volt a megoldás. A fiatalabbaknak otthontereméssel, az idősebbeknek 13. havi nyugdíjjal tették könnyebbé a boldogulást. A következő ciklusra is maradtak azonban feladatok.

Fotó: MW

Hozzátette:

a Fidesz az egyetlen garancia, hogy a pénzünk ne Kijevbe, a férfiak pedig ne háborúba menjenek.

Bóna azt is leszögezte: Orbán Viktor az, aki Magyarországon kívül tudja tartani a genderpropagandát, a migrációt, és a háborút az ország határain. A választási eredményekről szólva azt mondta, a kilátások több, mint biztatóak, de nem szabad hátradőlni. A célegyenesben magasabb fokozatba kell kapcsolni, és „ha így teszünk, győzni fogunk.”

Az országjárásnak ezzel nincs vége

A miniszterelnökkel szerdán este Szentesen, csütörtökön pedig Szombathelyen lehet találkozni.