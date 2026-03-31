Országjárás: hiába a rossz idő, elképesztő a tömeg: "A Fidesz az egyetlen garancia"

"Ma Ócsán álljunk ki együtt a háború ellen!" - buzdított még az országjárás keddi állomására érkezése előtt Orbán Viktor, és úgy tűnik, ismét rengetegen hallgattak rá, hiszen megtelt a Városháza előtti tér. Felszólalásában Bóna Zoltán a Fidesz-KDNP jelöltje arról beszélt, hogy az elszabaduló árakra a rezsicsökkentés, és az ársapka bevezetése volt a megoldás. A fiatalabbaknak otthontereméssel, az idősebbeknek 13. havi nyugdíjjal tették könnyebbé a boldogulást. A következő ciklusra is maradtak azonban feladatok.
Hozzátette:
a Fidesz az egyetlen garancia, hogy a pénzünk ne Kijevbe, a férfiak pedig ne háborúba menjenek.
Bóna azt is leszögezte: Orbán Viktor az, aki Magyarországon kívül tudja tartani a genderpropagandát, a migrációt, és a háborút az ország határain. A választási eredményekről szólva azt mondta, a kilátások több, mint biztatóak, de nem szabad hátradőlni. A célegyenesben magasabb fokozatba kell kapcsolni, és „ha így teszünk, győzni fogunk.”
A miniszterelnökkel szerdán este Szentesen, csütörtökön pedig Szombathelyen lehet találkozni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.