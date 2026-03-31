Országjárás: hiába a rossz idő, elképesztő a tömeg: "A Fidesz az egyetlen garancia"

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 18:16 / FRISSÍTÉS: 2026. március 31. 18:49
Az országjárás ócsai állomása is óriási siker, mindenki Orbán Viktort akarja hallani.
"Ma Ócsán álljunk ki együtt a háború ellen!" - buzdított még az országjárás keddi állomására érkezése előtt Orbán Viktor, és úgy tűnik, ismét rengetegen hallgattak rá, hiszen megtelt a Városháza előtti tér. Felszólalásában Bóna Zoltán a Fidesz-KDNP jelöltje arról beszélt, hogy az elszabaduló árakra a rezsicsökkentés, és az ársapka bevezetése volt a megoldás. A fiatalabbaknak otthontereméssel, az idősebbeknek 13. havi nyugdíjjal tették könnyebbé a boldogulást. A következő ciklusra is maradtak azonban feladatok. 

Hatalmas tömeg gyűlt össze az országjárás ócsai állomásán
a Fidesz az egyetlen garancia, hogy a pénzünk ne Kijevbe, a férfiak pedig ne háborúba menjenek.

Bóna azt is leszögezte: Orbán Viktor az, aki Magyarországon kívül tudja tartani a genderpropagandát, a migrációt, és a háborút az ország határain. A választási eredményekről szólva azt mondta, a kilátások több, mint biztatóak, de nem szabad hátradőlni. A célegyenesben magasabb fokozatba kell kapcsolni, és „ha így teszünk, győzni fogunk.”

 

Az országjárásnak ezzel nincs vége

A miniszterelnökkel szerdán este Szentesen, csütörtökön pedig Szombathelyen lehet találkozni.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
