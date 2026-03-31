Orbán Viktor: "Ez most nem a kockáztatás ideje!"

"A veszélyek korában élünk, ezért ez most nem a kockáztatás ideje. Április 12-én menjünk biztosra, és szavazzunk a Fideszre! Mert a Fidesz a biztos választás!" - üzente közösségi oldalán Orbán Viktor. Közzétett videójában országjárása ócsai állomásán elhangzott beszédéből hallhatunk részleteket.

Egyetlen fiatalt sem beszélnék le arról, hogy miniszterelnök akarjon lenni. Csak azt mondom mindenkinek: ez most nem a kockáztatás, ez nem a változtatás, ez nem a rizikó, ez nem a kalandorság ideje

- magyarázta a miniszterelnök, kiemelve: több irányból fenyegeti veszély a világunkat. Az ukrán háború mellett a közel-keleti eseményekkel is számolnunk kell, amelyek alighanem újabb, milliós menekülthullámot indítanak majd el.