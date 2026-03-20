Orbán Viktor országjárása megint mindent vitt - fotón a szembeötlő különbség

Mint arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor országjárása a negyedik állomással folytatódott, amelynek a helyszíne ezúttal Szentendre volt. A Fő tér teljesen megtelt, egy gombostűt sem lehetett leejteni.
Orbán Viktor tehát ezúttal is hatalmas tömeg előtt mondott beszédet. A miniszterelnök azonban észrevette, hogy a Tisza párt hasonló rendezvénye alig mozgatott meg valakit.
4:0 ide!
- értékelte röviden a helyzetet a kormányfő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.