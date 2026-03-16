Orbán Viktor: Vállalom, hogy megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének Békemenet
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 08:40 / FRISSÍTÉS: 2026. március 16. 09:36
Hatalmas tömeg gyűlt ma össze a fővárosban, hogy a Békemenet keretein belül kiálljanak az ország szuverenitása és Orbán Viktor miniszterelnök mellett. Több százezer ember haladt át a Margit hídon keresztül a Kossuth térre, hogy meghallgassák a miniszterelnök beszédét. Ez volt az eddigi legnagyobb Békemenet.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors
Google News oldalán is!