Orbán Viktor: Vállalom, hogy megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének

Hatalmas tömeg gyűlt ma össze a fővárosban, hogy a Békemenet keretein belül kiálljanak az ország szuverenitása és Orbán Viktor miniszterelnök mellett. Több százezer ember haladt át a Margit hídon keresztül a Kossuth térre, hogy meghallgassák a miniszterelnök beszédét. Ez volt az eddigi legnagyobb Békemenet.

