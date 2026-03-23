Orbán Viktor zseniálisan mutatta meg, hogy Kecskeméten a több ezres Fidesz tömeg mögött alig maroknyi tiszás lézengett

Orbán Viktor országjárásának újabb állomásaként, március 23-án Kecskemét főterén tartott beszédet, ahol óriási tömeg gyűlt össze. A rendezvény a kampány részeként zajlott, és a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ilyen események célja az azonos értékeket valló emberek közösségének megerősítése. Orbán Viktor felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy a kampány megmutatja a politikai oldalak közötti különbségeket. A Fidesz politikai közössége a szeretetre és az összefogásra épül, míg a Tiszáé a gyűlöletre és az "acsarkodásra". A miniszterelnök nem mindennapi módon bizonyította is az állítását - írja a Ripost.

Orbán Viktor a csend erejével bizonyított

Orbán Viktor kecskeméti közönsége hihetetlen pillanatnak lehetett tanúja. A miniszterelnök ugyanis felhívta a figyelmet arra, hogy a Fidesz politikai közössége a szeretetre és az összefogásra épül, míg a Tiszáé a gyűlöletre és az "acsarkodásra", majd mindenkit arra kért, hogy csendesedjen el egy pillanatra.

A kampány arra is jó, hogy meglássuk a különbséget az ellenfeleink és magunk között. Csendesedjünk el egy kicsit, hogy halljuk ezt a különbséget.

- kérte a közönségét. Orbán Viktor hívei elcsendesedtek. Ekkor hallhatóvá vált a tömeg mögötti néhány tiszás rendbontó, akiket Magyar Péter azért küldött oda, hogy tönkretegyék a rendezvényt. Mágikus pillanat volt, amikor az egyik oldal elcsendesedése feltárta a másik oldal valódi arcát. A tiszás rendbontók, akiket a több ezres tömeg mögött addig nem lehetett hallani, pokoli hangon kezdett üvölteni, gyűlöletkeltő taktusokat skandáltak.

De Orbán Viktor ezután is nyugodtan folytatta beszédét:

Bármit is mondanak, az mindig róluk szól. Acsarkodás és ócsárlás. Amikor mi beszélünk, mi egymáshoz beszélünk. Mi az országról beszélünk, mi a hazánkról beszélünk, mi a jövőről beszélünk. Mi a választás tétjéről beszélünk. Meg kell érteniük a Tiszásoknak is ott hátul, kérem fogadják el ezt tőlem. Gyűlöletre, dühre nem lehet sem jövőt, sem hazát építeni. Lehetnek vitáink egymással, de hazát, nemzetet, csak szeretetre és összefogásra lehet építeni. Büszke vagyok arra, hogy egy ilyen politikai közösséghez tartozhatom, és örülök, hogy nem az acsarkodókhoz és ócsárlókhoz tartozom.

Orbán Viktor arra is rámutatott, hogy vigyázzanak a gyűlölettel, mert amikor majd a Fidesz megnyeri a választást, akkor utána összefogásra lesz szükség a problémák megoldásához, és hangsúlyozta, hogy közösséget nem az „acsarkodásra”, hanem együttműködésre kell majd építeni, ezért ne vigyék túlzásba.