Fáklyák, zászlók a magasban: narancsba borult Kecskemét, fotókon az országjárás legfrissebb állomása

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 21:04
Ilyen volt az országjárás kecskeméti helyszíne.

Újabb állomásához, ezúttal második hetéhez érkezett Orbán Viktor országjárása. Kecskeméten a miniszterelnök nem csak a választások fontosságáról, tétjéről beszélt, de arra is emlékeztette az egybegyűlt tömeget: az elmúlt négy évben nem csak azt az ígéretüket teljesítették, amit 2022-ben tettek, miszerint Magyarország kimarad a háborúból, de a harcok gazdasági blokkoló hatása ellenére olyan dolgokat vezettek be, mint a 14. havi nyugdíj, a fiatalok egyedülálló lakástámogatása, valamint a legalább kétgyermekes édesanyák a világon sehol máshol nem létező adómentessége.

Kecskeméten is rengetegen voltak kíváncsiak a miniszterelnökre
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor szót ejtett a legfrissebb politikai eseményekről is. A lehallgatási botrány kapcsán kiemelte: elfogadhatatlan, hogy a titkosszolgálatok kormánnyal szembeni akciói a Tisza Párt érdekében és a Tisza Párton keresztül történnek!

Emellett üzent az eseményt megzavarni próbáló tiszásoknak is: saját szimpatizánsait arra kérte, hogy csendesedjenek el, hogy jól hallják a különbséget a nemzeti kormány és a másik oldal között. Kiemelte: örül, hogy nem az acsarkodók, a gyűlölködők közé tartozik.

Az alábbi képre kattintva nézhető végig galériánk az országjárás kecskeméti helyszínéről:

kecskemét, orbán viktor országjárása
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
