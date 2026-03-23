Fáklyák, zászlók a magasban: narancsba borult Kecskemét, fotókon az országjárás legfrissebb állomása

Újabb állomásához, ezúttal második hetéhez érkezett Orbán Viktor országjárása. Kecskeméten a miniszterelnök nem csak a választások fontosságáról, tétjéről beszélt, de arra is emlékeztette az egybegyűlt tömeget: az elmúlt négy évben nem csak azt az ígéretüket teljesítették, amit 2022-ben tettek, miszerint Magyarország kimarad a háborúból, de a harcok gazdasági blokkoló hatása ellenére olyan dolgokat vezettek be, mint a 14. havi nyugdíj, a fiatalok egyedülálló lakástámogatása, valamint a legalább kétgyermekes édesanyák a világon sehol máshol nem létező adómentessége.

Kecskeméten is rengetegen voltak kíváncsiak a miniszterelnökre

Orbán Viktor szót ejtett a legfrissebb politikai eseményekről is. A lehallgatási botrány kapcsán kiemelte: elfogadhatatlan, hogy a titkosszolgálatok kormánnyal szembeni akciói a Tisza Párt érdekében és a Tisza Párton keresztül történnek!

Emellett üzent az eseményt megzavarni próbáló tiszásoknak is: saját szimpatizánsait arra kérte, hogy csendesedjenek el, hogy jól hallják a különbséget a nemzeti kormány és a másik oldal között. Kiemelte: örül, hogy nem az acsarkodók, a gyűlölködők közé tartozik.

