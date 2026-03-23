Orbán Viktor kimondta: Válaszút elé érkeztünk

Válaszút elé érkeztünk: Európa háborúra készül, az ukránok be akarnak jönni ez EU-ba és azt követelik, hogy Magyarország váljon le az olcsó orosz energiáról, küldjön fegyvert és pénzt Ukrajnába, és álljon be a háborús országok sorába. Önök fogják eldönteni, hogy nemzeti vagy egy Brüsszel által támogatott ukránbarát kormánya lesz hazánknak. Magyarországot nem lehet zsarolni, sem megszégyeníteni. Elfogadhatatlan, hogy a titkosszolgálatok kormánnyal szembeni akciói a Tisza Párt érdekében és a Tisza Párton keresztül történnek! Történelmi felelősség előtt állunk ezért történelmi győzelmet kell aratnunk! Magyarországot nem lehet se megzsarolni, se megszégyeníteni!