Orbán Viktor kimondta: Válaszút elé érkeztünk

Újabb állomására érkezett hétfőn Orbán Viktor országjárása, azt követően, hogy a sajtóban reggel bombaként robbant a hír, külföldi titkosszolgálati akció indult Szijjártó Péter ellen, amiben egy magyar újságíró is nyakig benne van. Ráadásul mindez a Tisza párt tudtával és érdekében történt. A kecskeméti országjáráson mondott beszéde során a miniszterelnök erre is kitért.
Elfogadhatatlan, hogy a titkosszolgálatok kormánnyal szembeni akciói a Tisza Párt érdekében és a Tisza Párton keresztül történnek!
- jelentette ki Orbán Viktor.
Válaszút elé érkeztünk: Európa háborúra készül, az ukránok be akarnak jönni ez EU-ba és azt követelik, hogy Magyarország váljon le az olcsó orosz energiáról, küldjön fegyvert és pénzt Ukrajnába, és álljon be a háborús országok sorába. Önök fogják eldönteni, hogy nemzeti vagy egy Brüsszel által támogatott ukránbarát kormánya lesz hazánknak. Magyarországot nem lehet zsarolni, sem megszégyeníteni. Elfogadhatatlan, hogy a titkosszolgálatok kormánnyal szembeni akciói a Tisza Párt érdekében és a Tisza Párton keresztül történnek! Történelmi felelősség előtt állunk ezért történelmi győzelmet kell aratnunk! Magyarországot nem lehet se megzsarolni, se megszégyeníteni!
- tette hozzá a miniszterelnök.
Aki a héten szeretne találkozni Orbán Viktorral, kedden, március 24-én Nagykanizsán (18 óra, Erzsébet tér), szerdán, 25-én Esztergomban (18 óra, Mindszenty hercegprímás terén), csütörtökön, 26-án Törökszentmiklóson (18 óra, Kossuth tér), pénteken, 27-én Veszprémben (16 óra, Óváros tér) és Győrött (18 óra, Széchenyi tér), szombaton, 28-án Pécelen (16 óra, Kossuth tér), vasárnap, 29-én pedig Békéscsabán (16 óra, Szent István tér) teheti meg.
