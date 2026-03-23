BékemenetLehallgatási botrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Emőke névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor kimondta: Válaszút elé érkeztünk

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 20:33 / FRISSÍTÉS: 2026. március 23. 20:35
Magyarországot nem lehet zsarolni, sem megszégyeníteni
Bors
A szerző cikkei

Újabb állomására érkezett hétfőn Orbán Viktor országjárása, azt követően, hogy a sajtóban reggel bombaként robbant a hír, külföldi titkosszolgálati akció indult Szijjártó Péter ellen, amiben egy magyar újságíró is nyakig benne van. Ráadásul mindez a Tisza párt tudtával és érdekében történt. A kecskeméti országjáráson mondott beszéde során a miniszterelnök erre is kitért.

Orbán Viktor fontos üzenetet fogalmazott meg / Fotó: MW

Orbán Viktor elmondta: válaszút elé érkeztünk

Elfogadhatatlan, hogy a titkosszolgálatok kormánnyal szembeni akciói a Tisza Párt érdekében és a Tisza Párton keresztül történnek!

- jelentette ki Orbán Viktor.

Válaszút elé érkeztünk: Európa háborúra készül, az ukránok be akarnak jönni ez EU-ba és azt követelik, hogy Magyarország váljon le az olcsó orosz energiáról, küldjön fegyvert és pénzt Ukrajnába, és álljon be a háborús országok sorába. Önök fogják eldönteni, hogy nemzeti vagy egy Brüsszel által támogatott ukránbarát kormánya lesz hazánknak. Magyarországot nem lehet zsarolni, sem megszégyeníteni. Elfogadhatatlan, hogy a titkosszolgálatok kormánnyal szembeni akciói a Tisza Párt érdekében és a Tisza Párton keresztül történnek! Történelmi felelősség előtt állunk ezért történelmi győzelmet kell aratnunk! Magyarországot nem lehet se megzsarolni, se megszégyeníteni!

- tette hozzá a miniszterelnök.

Aki a héten szeretne találkozni Orbán Viktorral, kedden, március 24-én Nagykanizsán (18 óra, Erzsébet tér), szerdán, 25-én Esztergomban (18 óra, Mindszenty hercegprímás terén), csütörtökön, 26-án Törökszentmiklóson (18 óra, Kossuth tér), pénteken, 27-én Veszprémben (16 óra, Óváros tér) és Győrött (18 óra, Széchenyi tér), szombaton, 28-án Pécelen (16 óra, Kossuth tér), vasárnap, 29-én pedig Békéscsabán (16 óra, Szent István tér) teheti meg.


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu