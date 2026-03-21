Orbán Viktor: Isten hozta Javier Milei elnök urat

Hivatalos látogatásra Budapestre érkezett Javier Milei argentin államfő, akit Orbán Viktor köszöntött.
Isten hozta Javier Milei elnök urat Budapesten!
- írta a miniszterelnök.
Milei személyében első alkalommal érkezett argentin államfő Magyarországra - közölte a Sándor-palota szombaton az MTI-vel. Sulyok Tamás hangsúlyozta: a több mint százéves diplomáciai kapcsolatban álló Magyarország és Argentína egyaránt elkötelezett a nemzeti érdekeknek a nemzetközi színtéren való hatékony érvényesítése mellett. Mindkét ország vallja, hogy a nemzetek önálló döntéshozatala erősíti a stabilitást és a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést.
