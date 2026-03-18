Orbán Viktor fő szövetségese is felszólal a CPAC Hungary-n

Szánthó Miklós Facebook posztban osztja meg a 2026-os CPAC Hungary előadóit. Ezúttal Andrej Babiš-t, Csehország miniszterelnökét mutatta be.
Andrej Babiš, az ANO elnöke, Csehország miniszterelnöke, valamint a Patrióták Európáért alapítója, nemcsak hazájában, hanem egész Európában a szuverenista politika egyik legerősebb hangja.
Orbán Viktor szövetségeseként és barátjaként következetesen kiáll Magyarország mellett, és mindig a nemzetek Európáját védi Brüsszel nyomásgyakorlásával szemben.
A globalista erők őt sem kímélték: kampánya során megtámadták, megpróbálták ellehetetleníteni és elhallgattatni, de nem hátrált meg – rettenthetetlenül ellenállt a globalista nyomásnak, és végül legyőzte ellenfeleit, ahogyan mi is le fogjuk győzni Brüsszel hazai ügynökeit.
Márciusban Budapesten, az #CPACHungary színpadán ismét egyértelmű üzenetet küld: Európa jövőjét nem a háborúpárti uniós elitek, hanem a nemzetek és a patrióták fogják alakítani!
Fel, győzelemre!
- írja Szánthó Miklós a Facebookon.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.