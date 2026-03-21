Orbán Viktor: Fel, győzelemre!

Orbán Viktor Facebook-oldalán tett közzé egy részletet a CPAC Hungaryn elhangzott beszédéből, melyhez ezt írta: "Fel, győzelemre!"
Meg fogjuk nyerni ezt a választást!
- emelte ki a miniszterelnök, megjegyezve, hogy Brüsszel nyíltan beavatkozik a nemzeti választásokba, nyíltan követelik, hogy Magyarországon Brüsszel- és ukránbarát kormány legyen.
Brüsszelből pénzügyi szankciókkal fenyegetnek, Kijev pedig olajblokád alá vette Magyarországot. A brüsszeli támadást tegnapelőtt visszavertük. Nem tudták sem meggyengíteni, sem megalázni Magyarországot. Most már csak az ukrán blokádot kell kivédenünk, azzal is jól állunk
- fejtette ki a kormányfő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.