Orbán Viktor megmutatta az Európai Unió jövőbeli vezetőit

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 18:03
Ezt mondta el az I. Patrióta Nagygyűlésen a kormányfő.
Új videóval jelentkezett a közösségi oldalán Orbán Viktor. A kormányfő ebben a mai, I. Patrióta Nagygyűlésen tartott beszédéből osztott meg egy részletet. 

Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Orbán Viktor
Orbán Viktor kijelentette: át akarják venni az Európai Unió irányítását

Három év múlva ők lesznek az Európai Unió vezetői!

- jegyezte meg a posztjában a miniszterelnök.

Át akarjuk venni az Európai Unió irányítását. El akarjuk foglalni, és át akarjuk alakítani a brüsszeli központot. Olyan uniót akarunk, amely a szuverén nemzetek szövetsége. Nem akarunk föderációt, nem akarunk Ever Closer Uniont, szuverén, büszke európai nemzeteket akarunk. Azt akarjuk, hogy az évtized végére egész Európa nemzeti és konzervatív színekben pompázzon. Ez lesz a legnagyobb politikai átrendeződés az Európia Unió történetében. Akiket ma itt láttak, három év múlva ők lesznek az Európai Unió vezetői. 

- mondta el a kormányfő.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!

 

 

