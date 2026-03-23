Orbán Viktor megmutatta az Európai Unió jövőbeli vezetőit

Új videóval jelentkezett a közösségi oldalán Orbán Viktor. A kormányfő ebben a mai, I. Patrióta Nagygyűlésen tartott beszédéből osztott meg egy részletet.
Három év múlva ők lesznek az Európai Unió vezetői!
- jegyezte meg a posztjában a miniszterelnök.
Át akarjuk venni az Európai Unió irányítását. El akarjuk foglalni, és át akarjuk alakítani a brüsszeli központot. Olyan uniót akarunk, amely a szuverén nemzetek szövetsége. Nem akarunk föderációt, nem akarunk Ever Closer Uniont, szuverén, büszke európai nemzeteket akarunk. Azt akarjuk, hogy az évtized végére egész Európa nemzeti és konzervatív színekben pompázzon. Ez lesz a legnagyobb politikai átrendeződés az Európia Unió történetében. Akiket ma itt láttak, három év múlva ők lesznek az Európai Unió vezetői.
- mondta el a kormányfő.
