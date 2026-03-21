Orbán Viktor: Az ukrán hitelt megvétóztuk, a vad bárányok hazatérhetnek

Lehet, hogy vannak vad bárányok, akik megijednek, de Magyarországon speciel vad bárányok laknak, azok nem szoktak ettől megijedni.

- fejtette ki Orbán Viktor, és egy videót is megosztott.

Harapófogóban érezte magát a magyar miniszterelnök a csütörtöki uniós csúcstalálkozó zárt ülésén. Orbán Viktor ennek ellenére állta a sarat, nem engedett a zsarolásnak. Bár a mostani EU-csúcs témája eredetileg a versenyképesség lett volna, ezt a jelenlegi világpolitikai helyzet felülírta. A napirend élén ismét Ukrajna állt, egészen pontosan a háborúban álló országnak nyújtandó 90 milliárd eurós hitel, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök Ukrajna olajblokádja miatt megvétózott. Az uniós vezetők ennek a vétónak a feloldására akarták rávenni a magyar kormányfőt, azonban nem jártak sikerrel.



