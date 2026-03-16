Orbán Viktor: Meg kell újítanunk az előző választáson kötött háborúellenes szövetségünket Békemenet
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 08:42
Soha nem látott tömeg gyűlt vasárnap össze Budapesten azért, hogy kiálljanak Magyarország szuverenitása, valamint a miniszterelnök, Orbán Viktor mellett. A valaha volt legnagyobb Békemenet végén Orbán Viktor az ünnepi beszédében elmondta, hogy meg kell újítanunk az előző választáson kötött háborúellenes szövetségünket.
