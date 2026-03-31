Négyötödös Fidesz-győzelemre számít a csepeli tiszás jelölt

választás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 13:54
Tisza PártFidesz
Egy helyi kifogásból derült ki: még a kompenzációs lista 25. helyéig sem számít eljutni a Tisza Párt. A Fidesz győzelem ezek szerint elsöprő lesz. A kamu felméréseknek már a saját jelöltjeik sem hisznek...

Kínos helyzetbe került a Tisza Párt a csepeli jelölt miatt. Miközben országosan magabiztos győzelmi kommunikációt folytatnak, a helyi szervezet egy beadványban gyakorlatilag ennek az ellenkezőjét állította, sőt, elsöprő Fidesz győzelem várható Kátai-Németh Vilmos szerint – írja a Metropol.

Fidesz győzelemre számít a Tisza is
Fotó: Soós Lajos

Kátai-Németh Vilmos, a párt képviselőjelöltje kifogást nyújtott be a helyi választási bizottsághoz, amiért a Csepeli Hírmondó azt írta: a kompenzációs lista 25. helye „biztos befutó” számára - tudta meg a Csepel Info.

A Fidesz győzelem legalább 4/5-ös kell legyen ahhoz, hogy Kátai ne jusson be listáról

 

Ez a reakció mindent elárul, ugyanis valamiért a Tisza jelöltje úgy gondolja, hogy a lista a 25. helyig sem fog eljutni. 

A választási matematika alapján ez azt jelenti: a párt olyan rosszul szerepel, hogy nem tudnak behúzni 25 helyet, ez viszont egy rendkívül erős Fidesz-győzelem esetén fordulhat csak elő.

A Tisza Párt azt is sérelmezte, hogy a lap beszámolt arról, hogy Kátai-Németh Vilmos nem jelent meg a csepeli képviselőjelöltek nyilvános beszélgetésén. Az eseményről a Metropol is beszámolt, a tiszás jelölt valóban nem jelent meg a rendezvényen. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu