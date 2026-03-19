"Ez gyagyás!" - Még a tiszások is kinevetik Magyar Péteréket az újabb hazugságuk miatt

Már a saját szimpatizánsaik gyomra sem veszi be a Tisza Párt legújabb hazugságát. A párt egyik jelöltje ugyanis azt állítja, hogy a Fidesz 110 ezer zsák 1,5 kilogrammos hagyma és krumpli beszerzésére kért árajánlatot. Azonban erre semmilyen bizonyítékuk nincs. Nem is lehet hiszen egyértelmű, hogy ezen álhír terjesztése csak Magyar Péterék újabb hergelésének a része – írja a Ripost.

Göröghné Bocskai Éva Hajdú-Bihar megye 06. számú választókerületének a tiszás képviselőjelöltje terjesztette ezt az álhírt a közösségi oldalán. Viszont az ettől várt siker elmaradt, mivel még saját követői szerint is nevetséges, amiért ezzel próbálják meggyőzni a választópolgárokat, hogy szavazzanak a Tisza Pártra.

Miután a képviselőjelölt megosztotta az újabb hazugságát, szinte azonnal özönleni kezdtek a negatív kommentek a posztja alá. Volt, aki kellemetlennek nevezte ezt az egészet és szerinte bohócot csinált magából a tiszás jelölt, de akadt olyan is aki egyenesen gyagyásnak hívta Göröghné Bocskai Évát.

Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője Tisza párt öngóljára egy videóban reagált. Mint mondta, megszületett Magyar Péter újabb agymenése, aki most azt találta ki, hogy 100 ezer zsák krumplit és ugyanennyi vöröshagymát rendelt meg a Fidesz nagykereskedőktől, hogy azt oda adják az embereknek.

De Peti, honnan jött a 110 vagy miért 110?

– kérdezi nevetve Kocsis a közösségi oldalán megosztott videóban, majd hozzáteszi: "Istenem, te mekkora barom vagy!".

Nem csoda, hogy szinte mindenki kineveti Magyar Péterék, óriási ötletnek szánt hazugságát, hiszen ebből is látszik, hogy ők valójában komolyanvehetetlenek, akik hazugságokkal akarnak kormányra kerülni.