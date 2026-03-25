Lázár János: Magyarország és Esztergom ma azért biztonságos, mert migránsmentes

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 18:33 / FRISSÍTÉS: 2026. március 25. 18:42
EsztergomBékemenetországjárás
Lázár János is beszédet mondott Orbán Viktor előtt Esztergomban.
Ahogy arról a Bors beszámolt, várható volt, hogy Lázár János ezúttal is elkíséri Orbán Viktort az országjárása következő állomására. 

2026.03.25.Orbán Viktor_Országjárás_Esztergom
Lázár János Esztergomban 
Fotó: Hagymási bence / 24óra

Az építési és közlekedési miniszter a rendezvényen felidézte: Hernádi Ádám azért hívta Esztergomba, mert az a dolga, hogy amit a miniszterelnök megígér, azt ő meg is csinálja. Bejelentette, hogy

megcsinálják az M100-ast, összekötik az autópályával Esztergomot.

A miniszter köszöntötte azokat, akik a Tiszától jöttek, viszont arra kért mindenkit, hogy figyeljenek egymásra. Hozzátette: ha a tiszások meghallgatják őket, mind rájuk fognak szavazni.

A tárcavezető szerint Magyarország biztonságát elsősorban a háború veszélyezteti. Szerinte a legfontosabb, hogy április 12-én garantáljuk Magyarország biztonságát. Emlékeztetett: 

az utóbbi napokban kiderült, újabb veszély leselkedik a biztonságunkra. A közel-keleti háború hatására elindulhatnak a migránsok Magyarország felé. Magyarország ma azért biztonságos, mert migránsmentes.

A választások tétjéről szólva kifejtette, a magyarok pénzéről is szó van. Mint mondta, óriási kockázat lenne Magyar Pétert a kormányhoz engedni, a változás most nagyon veszélyes.

Ami a Fidesznél nincs, de a Tiszánál van, az a drog

– jegyezte meg Lázár János. Közölte: aki felszívja a csíkot, húzza el a csíkot.

 

