Kocsit Máté: A Magyar Péter nevű portolónak tegnap este ismét tele lett a gatyája

Kocsis Máté Facebook-oldalán írt arról, hogy "a Magyar Péter nevű portolónak tegnap este ismét tele lett a gatyája."

Már az ország túlsó végéből is egészen Győrig buszoztattad balhézni a fizetett embereidet egy békés rendezvényre? Láttuk, te bohóc.

A híradások alapján ezek a becsapott embereid egy értelmes mondatot sem tudtak elmondani, csak nőkkel erőszakoskodtak, és megbíztad őket azzal, hogy uszítsanak, hergeljenek, gyűlölködjenek.

Nem bírod elviselni, hogy sokkal többen vannak a miniszterelnök rendezvényein, mint a te kis utcai gyűlölködő fórumaidon.

Te és az ukrán támogatóid is tisztában vagytok vele, hogy nektek ez ennyi volt. A valóságot mindannyian tudjuk, és látjuk. Ezért vagytok egyre idegesebbek és agresszívabbak. Ezért akartok a már a vereségetek másnapján polgárháborús helyzetet. Ezért hazudtok reggel, délben, meg este.

- fejtette ki Kocsis Máté, hozzátéve, "mi akkor is hiszünk a nemzet összefogásának erejében, és a csendes többség ítéletében."



