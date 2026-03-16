Kaposvári Békemenet: óriási a tömeg, Eperjes Károly is tiszteletét tette

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor országjárásra indult, aminek első állomása Kaposvár, ahol óriási tömeg alakult ki a kaposvári Békemeneten.
A soron következő választásnak nagy a tétje, ezt a kaposváriak is tudják, ezért is mentek el ilyen sokan az eseményre – sőt, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas Eperjes Károly is tiszteletét tette, ráadásul még verset is mondott a színpadon, miután beszélt Orbán Viktorral.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.