Kaposvári Békemenet: óriási a tömeg, Eperjes Károly is tiszteletét tette

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor országjárásra indult, aminek első állomása Kaposvár, ahol óriási tömeg alakult ki a kaposvári Békemeneten.

A soron következő választásnak nagy a tétje, ezt a kaposváriak is tudják, ezért is mentek el ilyen sokan az eseményre – sőt, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas Eperjes Károly is tiszteletét tette, ráadásul még verset is mondott a színpadon, miután beszélt Orbán Viktorral.