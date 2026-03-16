Orbán Viktor különleges képeket osztott meg a Békemenetről

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a közösségi oldalán osztott meg képeket a vasárnapi Békemenetről, amin elképesztően sokan voltak – a kormányfő egy fontos üzenetet is mellékelt a látványos fotókhoz.
Embertpróbáló idők jönnek, de mi meg tudjuk őrizni Magyarországot a biztonság szigetének!
Mi vagyunk a legnagyobbak!
– írta Orbán Viktor.
