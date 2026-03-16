"Fáklyánk fényével üzenjük meg, hogy a magyar békeszerető nép" - Kaposvár főtere tűzbe borult

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 21:47
A kaposváriak kemény üzenetet küldtek a háborúpártiaknak.

"A Békemenet óta más a gyerek fekvése" - fogalmazott a miniszterelnök Kaposváron országjárása első helyszínén. Utalva ezzel arra, hogy a március 15-i nemzeti ünnepen soha nem látott tömeg jött össze a Békemenetre, azóta pedig a telefonok cellainformációi is megerősítették, hogy a Békemeneten jóval többen voltak, mint a Tisza Párt Nemzeti Menetén. Szita Károly, Kaposvár polgármestere úgy fogalmazott, tegnap még ünnepelni gyűltünk össze ezen a téren, ma pedig szövetséget kötni egymással. A kaposvári Békemenet üzenete ugyanaz, mint az előző napé: a magyar emberek nem hagyják, hogy megfenyegessék, vagy megzsarolják őket, a sorsukról pedig saját maguk fognak dönteni – írja a Ripost.

Sorra gyulladtak fel a fáklyák Kaposváron a Kossuth téren. Így várta a hatalmas tömeg Orbán Viktor miniszterelnököt országjárása első helyszínére. A város polgármestere elmondta: a fáklyák fénye a békét, a szabadságot és a függetlenséget szimbolizálja.

Miért is gyújtjuk meg a fáklyát, hogy világos legyen? Dehogy. Hogy jól nézzünk ki? Ugyan, így is jól nézünk ki, ilyen sokan. Adjuk tovább egymásnak a lángot és mutassuk meg a közösségünk erejét. Ugyanis a fáklya fénye a békét, a szabadságot és a függetlenséget is jelképezi. Ezek az értékek forognak kockán. Fáklyánk fényével üzenjük meg azt, hogy a magyar az békeszerető nép, és a békét, amire oly nagy szükségünk van, csak Orbán Viktor és kormánya garantálhatja a magyaroknak

— húzta alá Szita Károly, majd így folytatta:

A másik a szabadság, ami nekünk magyaroknak az éltető oxigén. S amiért éppen Orbán Viktor áll ki a legbátrabban, ez megtörtént 1989. június 16-án a Hősök terén. A harmadik barátaim pedig a függetlenség, ami a szabadságból következik. Üzenjük meg, hogy a függetlenségünket sem adjuk semmiért.

A polgármester még azt is hozzátette, hogy Orbán Viktornak nagyon sokat köszönhet Kaposvár, akinek jelenléte biztonságot ad, majd egy kemény üzenetet hagyott hátra:

Üzenjük meg a világnak innét Orbán Viktor országjárásának első állomásáról: nem adjuk a magyarok pénzét, nem adjuk országunkat és nem adjuk a fiainkat. Sem ukránnak, sem senkinek

— nyomatékosította a polgármester.

 

