A miniszterelnök testközelből – ezt még Marsi Anikó sem akarta elhinni: így telik Orbán Viktor egy munkanapja – videó

Egy teljes munkanapon keresztül követhette végig Orbán Viktor mindennapjait Marsi Anikó: a TV2 Tények különkiadásában a nézők bepillanthattak a miniszterelnök sűrű programjába, a Karmelitától Kecskeméten át egészen egy halászcsárdáig. Beülhetett mellé az autójába, beléphetett a dolgozószobájába, elkísérhette a megbeszélésekre, és közben kérdezhette is őt.

A „A miniszterelnök testközelből” című műsorban egy 17 órás nap rajzolódott ki, ahol a kamera nemcsak a hivatalos találkozókat, hanem a személyesebb pillanatokat is megmutatta. Orbán Viktor kis interjúk keretében válaszolt Anikónak és többek között az alábbi gondolatokat osztotta meg:

Aki olyan hosszú ideig van, mint én, ott alapvetően az emberi minőség dönti el, hogy akarnak-e veled beszélni. Minden elképzelhető rekordot megdöntöttem, vagy megdöntettek velem az emberek, azzal, hogy rám szavaztak”

A nap során azonban nemcsak a politikáról esett szó. Orbán Viktor hangsúlyozta:

Nem azért vagyunk a világon, hogy szomorkodjunk, hanem azért hogy derűben éljünk és mi is derűt adjunk a többi embernek is”

Barátságokról és szövetségekről is beszélt a miniszterelnök:

Az igazi barátaim mind megvannak és kaptam is bajtársakat menet közben”

A beszélgetésből az is kiderült, hogy fiatalkorában futballedzője terelte a tanulás felé, ami végül meghatározó döntésnek bizonyult. Az adásból az is kiderült, hogy egy vaságyon szokott aludni Orbán Viktor a Karmelitában, amikor annyi munka van, hogy nincs ideje hazamenni a családjához.

A kampányról is sajátos hasonlattal élt: „a kampány olyan mint a 400 méteres sikfutás, nincs taktika”, majd hozzátette: „a politikában az idő számít a legtöbbet”.

A műsorban szóba került az is, hogy a kampányt ma már egészen más tényezők is befolyásolják, mint régebben, többek között a technológia rohamos fejlődése:



A modern technológia elérte a magyar politikát”

A nap egy személyesebb pillanattal zárult: Orbán Viktor felidézte, hogy éppen 38 éve, március 23-án alapították meg a Fideszt, és Cseh Tamást idézve így emlékezett vissza: