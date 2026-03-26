Így „segít” a Tisza: nehéz helyzetből kilátástalanba került egy debreceni család a tiszás Tompa Enikő beavatkozása után – videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 15:19
Néhány hónapja még egy érzelmes kampányvideó hirdette a debreceni Pac városrészből kimentett család valóra váltott álmát, mára azonban a színfalak mögött drámai fordulatot vett a történet. Az édesanya szerint a Tisza Párt helyi jelöltje, Tompa Enikő által intézett 170 ezer forintos albérlet mára fenntarthatatlan teherré vált, a segítségnyújtók pedig két hónapja elérhetetlenek.
Néhány hónappal ezelőtt Tompa Enikő, a Tisza Párt debreceni országgyűlési képviselőjelöltje egy érzelmes videóban számolt be egy helyi család „valóra váltott álmáról”. A történet azonban a csillogó vágóképek után sötét fordulatot vett: a család most az utcára kerüléstől fél, és úgy érzi, eszközként használták őket a választási kampányban - írja cikkében a haon.hu.

Újabb balhé a Tisza Párt körül Fotó: Hatlaczki Balazs

Tompa Enikő videóban jelentette be, hogyan segített egy debreceni családnak

A videóban a jelölt egy debreceni édesanyáról beszélt, őt Krisztiként bemutatva, aki párjával és öt gyermekével próbál túlélni. A család korábban Debrecen kertségi részén, Pac városrészben élt egy romos, közművek nélküli házban. A méltatlan lakhatási körülmények miatt a gyámügy két gyermeket kiemelt a családból, akik Hajdúsámsonba, nevelőszülőkhöz kerültek.  

Tompa Enikő a videóban elmondta, hogy a Tisza Szigetek összefogásával sikerült új otthont találni a családnak, a kauciót és albérletet kifizették, sőt bútorokkal és költöztetéssel is segítettek.

A Kriszti név természetesen kitaláció. A család történetét részletesen akkor fogom elmesélni, amikor a két gyermek biztonságban hazakerült a családjához

 – mondta a videó végén Tompa Enikő.

Bár a január 24-én közzétett videó sikert sugallt, a színfalak mögött drámai a helyzet. A Hajdú Online március 25-én a családhoz látogatott, az édesanya megdöbbentő részleteket árult el Tompa Enikő és a tiszások segítségével kapcsolatban.

Tisza-adomány = politikai marketing?

Az esetre Pankotai Krisztián, a Debreceni Roma Önkormányzat képviselője, a Debreceni Karitatív Testület önkéntese, a család régi ismerőse hívta fel a figyelmünket. Véleménye szerint a politikai marketing céljából készített „segítségnyújtás” többet ártott a családnak, mint amennyit használt.

Ha egy családon nem tudunk folyamatosan és hosszú távon segíteni, akkor nem is szabadna beleavatkozni, hiszen csak rontunk a helyzetükön 

– mondta a képviselő, hozzátéve, hogy nem ez az első ilyen eset a környéken. Mesélt olyan családról, akiknek Tompa Enikőék és a Tisza Párt aktivistái használhatatlan, lyukas aljú mosógépet, vagy olyan rossz állapotú konyhaszekrényt vittek, amit a lakók végül tüzelőnek használtak el.

Pankotai Krisztián, a Debreceni Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője (jobbra) szervezi most a család megsegítését

Hozzátette, a családnak jelenleg napi megélhetési gondjai vannak. Élelmiszerekkel, tápszerrel, pelenkával, tisztasági szerekkel segítik őket elsősorban. Az adományok, melyekkel a rászorulókat segítik, a Debreceni Karitatív Testülettől és az Országos Roma Önkormányzattól származnak.

Két hónapja nem érik el Tompa Enikőt

Miután Krisztián felvázolta az előzményeket, ellátogattunk a családhoz is. Az édesanyától megtudtuk, korábban egy romos házban éltek, ahol se konyha, se fürdőszoba nem volt. Bár a költözés ebből a környezetből megváltásnak tűnt számukra, az új albérlet ára és fenntarthatatlansága a korábbiaknál is nehezebb helyzetbe hozta őket.  

Elmondta, Tompa Enikő intézte számukra az albérletet, segítette őket a költözésben. A bérleti szerződést december 31-én kötötték meg, és január 12-én költözött be a család. Két hét múlva azonban teljesen megszakadt a kapcsolat a Tisza Párt helyi képviselőjelöltje és a család között.

Nagyon meggyőző volt a fellépésük, csalódtunk bennük. Nemcsak ők nem keresnek minket, de már a telefonunkra sem válaszolnak. Belefáradtam az utánuk való futkosásba

 – mondta az édesanya.  

Csalódtak a Tisza Párt képviselőjében

A család legfőbb vágya, hogy a Hajdúsámsonban nevelőszülőknél lévő két gyermeküket visszakaphassák. Ehhez azonban szigorú feltételeket szabott a gyámügy.

A mostani albérlet bérleti díja – amelyet Tompa Enikő és Tisza Párt intézett a családnak – havonta eléri a 170 ezer forintot.

Enikőék azt mondták, hogy segítenek mindenben... Csak hát nem gondoltuk, hogy ilyen drága albérletet találnak nekünk. Egyedül a párom dolgozik, nem tudjuk ezt finanszírozni

 – mondta az édesanya.

Tompa Enikő azt ígérte a családnak, hogy segít rajtuk, de két hónapja elérhetetlenné vált számukra
Ráadásul a felhalmozódott bérleti díjhátralék miatt bármikor az utcára kerülhetnek.

Az ígért jogi és hatósági segítség elmaradt, a család pedig most ott tart, hogy a kifizetett lakbér után még tápszerre és pelenkára sem maradt pénzük. 

A családdal készült teljes riportunkat itt nézheted meg:


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
