Orbán Viktor: Az ő fegyverük az agresszió, a hazugság, és a hergelés

Búcsú a fegyverektől. Az ő fegyverük az agresszió. A hazugság. A nagyotmondás. A hergelés. És végül: a pisztoly. Már nemcsak szavakban, hanem a maga fizikai valójában. Nálunk nincs fegyver. A mi erőnket a szavaink, a tetteink jelentik. Az 1000 kilométer autópálya és autóút, amit megépítettünk. A családtámogatások, amiket bevezettünk. Az egymillió új munkahely, amit létrehoztunk. A 13. havi nyugdíj, amit visszaadtunk. Az Otthon Start program és a rezsicsökkentés. A béke, amiért nap mint nap kiállunk. És az a rengeteg terv, amivel Magyarországot Európa legnagyszerűbb, legélhetőbb, legbiztonságosabb országává tesszük. Mi a magyar emberek bizalmát hordozzuk. Ők meg egy pisztolyt a zsebükben. Ez a különbség köztünk. Búcsúzzunk hát a fegyverektől. Legkésőbb jövő áprilisban