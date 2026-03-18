Gyászol egy kárpátaljai család: újabb magyar áldozatot követelt a háború

Ötödik éve tart az orosz-ukrán háború, amely százezrek életét követelte. A sorozatos tragédiák miatt számtalan család szakadt szét és rengeteg édesanyának kellett már eltemetnie a fiát, akit sokszor kényszersorozás útján a háborúba taszítottak. A háború következményei hamar elérték Kárpátalját is, ahonnan szintén elhurcolták a férfiakat, még azokat is akik nem voltak hadkötelesek. Szinte mindennap érkeznek olyan hírek, miszerint egy-egy kárpátaljai honfitársunkat vesztettük el egy olyan háborúban, amihez a magyaroknak semmi köze.

32 éves fiatal kárpátaljai katona vesztette életét a háborúban

Március 16-án reggel közölte az újabb tragikus hírt a Bilkei Községi Tanács a közösségi oldalán, miszerint Melnyik Ruszlan Vaszilovics harci feladata teljesítése közben életét vesztette a Donyecki terület Pokrovszki járásában, Dacsne település közelében. A nagyrákóci katona 1994. május 17-én született és egy aknavető okozta a halálát.

A fiatal katona földi maradványait március 17-én szállították haza Kárpátaljára, majd katonai tiszteletadás mellett délben helyezték örök nyugalomra.

Életét adta mindannyiunkért. Kötelességünk, hogy méltó módon tisztelegjünk emléke előtt. Kérünk mindenkit, hogy tegye félre teendőit, és tisztelettel fogadja, majd kísérje el a katonát utolsó útjára. Emléke örökké él.

– írta a Bilkei Községi Tanács a bejegyzésében Melnyik Ruszlan Vaszilovics halálhírének közlésekor.

Kárpátaljai magyarok is a kényszersorozás áldozatai

A háború kitörése óta rendszeresek a kényszersorozások Ukrajnában, amelynek elszenvedői nagyon sok esetben a kárpátaljai magyarok. Az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó eset a mai napig a beregszászi Sebestyén Józsefé, akit erőszakkal soroztak be és vittek el a frontra. A férfi a toborzótisztek által elszenvedett bántalmazások következtében halt meg. Egy nyilvánosságra került videó szerint ukrán emberrablók kínozták és trágár szavakkal illették a kárpátaljai magyar férfit.

Egy másik férfi, Kolbász Miklós halála után pedig öt gyermeke maradt félárván, miután ő egy dróntámadás következtében vesztette életét. Miklós felesége férje halála után összeomlott, nem tudta feldolgozni a családjukat ért szörnyű tragédiát.