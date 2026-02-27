Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Menczer Tamás leleplezte a Shellt és a Tiszát: "Mióta Zelenszkij elzárta a Barátság-vezetéket..."

Barátság kőolajvezeték
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 15:50
Menczer TamásTisza Párt
Komoly dolgok derültek ki a részvényekről.

A Shell csak profitál abból, hogy Zelenszkij elzárta a Barátság kőolajvezetéket, és azt nem is hajlandó újra megnyitni, noha annak semmilyen technikai vagy műszaki akadálya nem lenne - hívta fel a figyelmet Menczer Tamás az igencsak aggasztó összefüggésekre, kiemelve: a tiszás Bujdosó Andrea Shell-részvényeinek értéke 10%-kal nőtt az olajblokád óta.

"Van nekem itt az ellenfelem a választókörzetben, a Bujdosó Andrea. Most Bujdosó Andreának 12 322 darab Shell-részvénye van. 12 322 darab, ezt megjegyeztem, soha nem fogom elfelejteni. 12 322. Na most amióta kitört a háború és vannak a szankciók, azóta a Shell-részvényeinek az ára megduplázódott. És képzeljék el, most utánanéztünk, amióta nem jön az olaj, január 27-e óta, amióta nem jön az olaj, az orosz olaj a Barátság-vezetéken újabb 10%-kal nőtt Bujdosó Andrea és nyilvánvalóan Kapitány István, Shell-részvényeinek az értéke. Tehát azt szeretném Önöknek mondani, vigyék a hírét, hogy Bujdosó Andrea, Kapitány István meg a Tisza nem akar békét. Ők a háború folytatását akarják, ugyanis ők minden nap keresnek a háborún és a szankciókon" - magyarázta a politikus.

