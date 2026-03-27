Gyülekezik a tömeg: hamarosan kezdetét veszi a győri országjárás

Március 27-én Veszprém után Győrbe is ellátogat Orbán Viktor országjárása, amely a múlt héten Kaposváron kezdődött, majd a miniszterelnök kedden Egerben, szerdán Dunaújvárosban tartott választási fórumot. Szentendre után a kampánykörút szombati állomása Miskolc volt, vasárnap délután pedig Hódmezővásárhely következett. Orbán Viktor ezen a héten már ellátogatott Kecskemétre, Nagykanizsára és Esztergomba és Törökszentmiklósra is. A kormányfő a hétvégén március 28-án Pécelre, március 29-én pedig Békéscsabára látogat.
