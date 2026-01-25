Történelmi koncertet adott az Ismerős Arcok: ilyenre még nem volt példa – Fotókon az Aréna buli

Január 24-én, szombaton este sor került az Ismerős Arcok nagykoncertjére, a Papp László Budapest Sportarénában, amit már rajongók ezrei vártak. A zenekar történetében még nem volt példa ilyen nagyszabású bulira, különösen, hogy a legnagyobb régi slágerek mellett most bemutatásra kerültek az Ismerős Arcok új dalai is. Mutatjuk a fotókat a teltházas eseményről.
Nem túlzás azt állítani, hogy az Ismerős Arcok szombati koncertje óriási, zajos siker volt. A zenekar karrierje során ez az eddigi legnagyobb fellépés volt, ahol egyetlen szabad jegy sem maradt, így biztosan nem utoljára láthattuk őket ilyen körülmények között. A nagyszabású rockünnepélyen természetesen vendégek is részt vettek mint például Szalóki Ági, akivel közösen az Ismerős Arcok Párizs című slágere is készült, emellett pedig egy vonószenekar is fellépett, akiket már a csapat turnéján is láthattak, és hallhattak a rajongók.
Ahogy arra már előre is számítani lehetett, a rajongók a koncert legszebb és legmeghatóbb pillanatait az Ismerős Arcok Nélküled című dala alatt élhették át, ami már hosszú évek óta az összetartozást jelképezi a magyarok között. Így nem meglepő, hogy az Arénában is könnyes szemmel harsogták együtt családtagok, barátok, ismerősök és teljesen idegenek is ezt az ikonikus, már-már himnuszként szeretett dalt.
Nyerges Attila énekes-gitáros, a zenekar frontembere a Borsnak mesélt is a koncert előtt, ahol kifejtette mi az együttesük küldetése.
Ennek a zenekarnak van egy küldetése, mégpedig az, hogy egyenlőségjelet tudjunk tenni a határainkon innen és túl élő magyar emberek között. Mi ezért dolgozunk, és ha kell küszködünk a mai napig is. Ez az egyenlőség pedig soha ilyen jó állapotban nem volt, mint az utóbbi években
