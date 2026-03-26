EXKLUZÍV FOTÓK: az ukrán kémként azonosított informatikus napi rendszerességgel járt be a Tisza Párt irodájába!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 15:49
A Tisza legbelsőbb köreiből származó értesülésünk szerint Maróti "Buddha" Tamás irányította a párt informatikusait.
A Ripost fotói egyértelműen bizonyítják: az ukrán kémként azonosított tiszás informatikusnak szabad bejárása volt a párt központi irodájába. A kijevi titkosszolgálatokhoz bekötött férfit az Alkotmányvédelmi Hivatal kedden közzétett jelentése leplezte le, később az Indexnek sikerült személy szerint is beazonosítania őt egy, a Tisza Párt által közzétett fényképen. A lap szerint az érintett személy Maróti Tamás, akit hacker berkeken belül csak „Buddha” néven emlegetnek. 

EXKLUZÍV FOTÓK: az ukrán kémként azonosított informatikusnak szabad bejárása volt a Tisza irodájába

A titkosítás alól feloldott jelentés szerint a brit–magyar kettős állampolgárságú Maróti Tamás, más néven Buddha, már korábban is a hatóságok látókörébe került, több büntetőeljárás indult ellene informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt. Aktív megfigyelését már 2019-ben elrendelték – évekkel a Tisza párt megjelenése előtt –, miután illegálisan próbált titkosszolgálati eszközökhöz, valamint engedélyköteles, kettős felhasználású termékekhez hozzájutni. A jelentés azt is rögzíti, hogy az elmúlt időszakban többször járt Kijevben, és rendszeres látogatója volt a budapesti ukrán nagykövetségnek, ahol feltételezhetően eligazításokat és megbízásokat kapott.

A Ripost által készített exkluzív fényképek egyértelműen bizonyítják: Marótinak szabad bejárása volt a Tisza Párt korábbi központi irodájába (Lajos u. 96) 2025 januárja és szeptembere között. Több tiszás forrásunk egybehangzóan  azt állította, hogy Maróti gondosan ügyelt arra, hogy a mindig egyedül érkezzen és egyedül távozzon. Ennek ellenére sikerült róla  egy olyan fényképet is készíteni melyen Maróti a párt kampányfőnökével, Tóth Péterrel együtt lép ki az irodából.

Az ukrán kém Maróti és Tóth Péter tiszás kampányfőnök együtt hagyják el a pártszékházat (Fotó: Ripost)

A Tisza legbelsőbb köreiből származó információink szerint az ukrán kémként azonosított Maróti napi rendszerességgel bukkant fel a párközpontban, lényegében ő irányította a párt informatikai tevékenységét. A férfit magának való személyként jellemezték, aki gyakran éjszakába nyúlóan dolgozott, és utolsóként hagyta el az irodát. 

Az ukrán kém Maróti általában két kávéval érkezett meg kora reggel a Tisza központba (Fotó: Ripost)
Aztán éjszakába nyúlóan dolgozott... (Fotó: Ripost)

Az egyik legbeszédesebb fotó 2025 januárjában készült, ekkor Maróti Tamás egy délutáni időpontban távozott a Tisza Párt irodájából, majd közvetlenül utána, másodpercek alatt több prominens tiszás politikus is elhagyta a székházat. Köztük Tarr Zoltán európai parlamenti képviselő és Radnai Márk, a párt alelnöke is.

Az ukrán kém, Maróti sietve elhagyja az irodát (Fotó: Ripost)
Közvetlenül utána pedig Tarr Zoltán és Radnai Márk is távozott (Fotó: Ripost)

A  Ripost fotói egyértelműen bizonyítják, hogy az ukrán kémként azonosított informatikus hónapokon keresztül, rendszeresen megfordult a Tisza központjában, akár egy munkahelyre, napi rendszerességgel járt be oda.

Forrás: Ripost 

