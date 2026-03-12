Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Czepek Gábor: légiriadó szakította félbe a kijevi tárgyalásokat

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 14:20
Czepek GáborKijevháború
A magyar és szlovák felek a kőolajvezeték mielőbbi újranyitásán dolgoznak.

Mint arról korábban beszámoltunk, odaért Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség, amelynek célja, hogy a tárgyalóasztalnál a magyar érdeket határozottan képviselje és a kőolajvezeték minél hamarabb újrainduljon. A küldöttség élén ott van Czepek Gábor, aki most a közösségi oldalán tett helyzetjelentést. Elárulta: az energetikai tárgyalássorozatot légiriadó szakította félbe.

"Itt vagyunk az óvóhelyen, de higgadtság van itt is és a tárgyalások során is. Újra írtunk a Kijevi Energetikai Kormányzatnak, hogy rendelkezésre állunk, higgadtan várjuk a lehetőséget, mert célunk, hogy tárgyalóasztalnál megoldjuk a Barátság Kőolajvezeték ügyét" - magyarázta Czepek, hozzátéve: egyeztetett a szlovák küldöttséggel is, akiknek ugyancsak a vezeték kivizsgálása és mielőbbi megnyitása a céljuk.

 

