Makón sem kérnek az ukránokkal összejátszó Magyar Péterből - Itt a friss drónkép

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 18:37 / FRISSÍTÉS: 2026. február 23. 18:38
Ismét kevesen voltak rá kíváncsiak.

Deák Dániel elemezte a Magyar Péter gyűlésén történteket, ismét kudarcot vallott a Tisza vezetője.

Ennyire érdekli a 21 ezer fős Makó városát a Tisza. Fotó: Deák Dániel

A fotó 17 óra 36 perckor készült, Magyar Péter már a színpadon volt. Láthatóan a 21 ezer lakosú Makón is alacsony az érdeklődés iránta, ráadásul még ezeknek a résztvevőknek a többsége is máshonnan odautaztatott tiszás aktivista.


 

Mindez nem meglepő, hiszen Magyar Péter lepaktált az ukránokkal, és még azt sem ítélte el, hogy Ukrajna leállította hazánk olajellátását. A magyarok átlátnak a szitán: tudják, ki az, aki a magyar, és ki az, aki a brüsszeli érdekeket képviseli.

- írja a Facebookon Deák Dániel.

