Deák Dániel: a Medián nem a valódi kutatási adatokat hozza nyilvánosságra

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 28. 16:42 / FRISSÍTÉS: 2026. február 28. 17:16
Mint fogalmazott, Hann Endre egy kínos magyarázkodás közepette elismerte, hogy valóban a Medián számait közölte.
Deák Dániel Facebook-oldalán írt arról, hogy miután leleplezte a Mediánt, arra számított, hogy a Medián vezetője, Hann Endre majd azt mondja, hogy hamisított vagy mesterséges intelligenciával gyártott számsort tett közzé. De nem így lett.

De nem, Hann Endre egy kínos magyarázkodás közepette elismerte, hogy valóban a Medián számait közöltem. Szólhatott volna a barátjának, Horn Gábornak előre, hogy a tegnapi vitánk során ne vádoljon meg azzal, hogy hamis adatsort tettem közzé, mert így utólag még kínosabb helyzetbe került...
Teljesen világos, hogy a Medián nem a valódi kutatási adatokat hozza nyilvánosságra; míg 36-36 százalékot mértek, addig 40-33 százalékot közöltek januárban a Tisza javára. Ez bizony a választópolgárok megtévesztése.

- írta.

 

