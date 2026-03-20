Ezek a fotók magukért beszélnek: teljesen megtelt Szentendrén a Fő tér

Orbán Viktor nagyszabású országjárása a héten már a negyedik állomásához érkezett. Kaposvár, Eger és Dunaújváros után ezúttal Szentendrén, a Fő téren tart beszédet a miniszterelnök. A helyszínen ezúttal is rengetegen voltak kíváncsiak a kormányfőre.
A friss fotók tanulságai szerint is Szentendrén is megtelt Fő tér. Ezzel szemben Magyar Péter gyűlésein egyre kisebb az érdeklődés, van amelyiken alig lézengenek. Ezek a fotók magukért beszélnek:
