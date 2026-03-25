„Az emberek jobban hisznek a szomszédnak, mint a politikusnak” – mondta Orbán Viktor, mire azonnal jött a veled vagyunk

Kevesebb, mint egy hónap van hátra a választásokig, a hajrájában tartunk, Orbán Viktor pedig továbbra is járja az országot. Országjárásának következő állomása Esztergomban volt szerdán este, ahol elképesztő tömeg gyűlt össze.

Orbán Viktor arra kérte az embereket, hogy beszéljenek a szomszédjaikkal

Ahogy azt megszoktuk, Orbán Viktor az esztergomi színpadon is személyes és őszinte hangon beszélt a megjelentekhez - írja a Ripost.

Elmondta: mindenhol az a tapasztalat, hogy mi vagyunk többen, de a választásokig még van idő, és addig is dolgozni kell. Azt is elmondta, hogy mit kell tenni.

Az amerikaiak, akik kicsit cinikusabbak talán a kelleténél, azt mondják, hogy a választópolgár inkább hisz a szomszédjának, mint a politikusnak. Sok igazság van ebben. Higgyék el, nagyon sokan vannak, akik inkább hisznek önöknek, mint nekem? Ezért arra kérem önöket, hogy segítsenek. Beszéljenek a szomszédjaikkal, beszéljenek a családtagjaikkal, a gyerekekkel, a munkatársakkal, mindenkivel beszéljenek és mondják el, mi a választás tétje

A tömegből valaki rögtön reagált is a felkérésre, hangosan bekiabálta:

Veled vagyunk!

Orbán Viktor Országjárás Esztergom 2026.03.25.

A miniszterelnök azt is kiemelte, hogy mi a választás tétje.

Ha nemzeti kormány lesz, a hazánk biztonságban lesz. Ha ukránbarát kormány lesz, elveszítünk mindent, amiért az elmúlt 16 évben ez az ország megdolgozott.

Orbán Viktor azt is elmondta, hogy

Ha ukránbarát kormányt választunk, akkor a magyarok pénze is Ukrajnába megy. Csak a Fidesz tud nemet mondani a háborúra és az ország kizsebelésére!

majd hozzátette:

"Fenyegetnek bennünket hónapok óta a Tiszások, az ukránok, és fenyegetnek minket Brüsszelből is, mert nem akarják, hogy nemzeti kormánya legyen Magyarországnak. Tudjuk, hogy az ukrán-magyar konfliktus mögött valójában a pénz áll: se az ukránoknak, se az európaiknak nincs pénzük, ezért hatalmas kölcsönöket vesznek fel Ukrajna javára. Ha ukránbarát kormányt választunk, akkor a magyarok pénze is Ukrajnába megy - még a gyerekeink és az unokáink is törleszteni fogják a brüsszeli hadikölcsönöket. Ezt nem engedhetjük! Csak a Fidesz tud nemet mondani a háborúra és az ország kizsebelésére!"