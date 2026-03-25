„Az emberek jobban hisznek a szomszédnak, mint a politikusnak” – mondta Orbán Viktor, mire azonnal jött a veled vagyunk

Kevesebb, mint egy hónap van hátra a választásokig, a hajrájában tartunk, Orbán Viktor pedig továbbra is járja az országot. Országjárásának következő állomása Esztergomban volt szerdán este, ahol elképesztő tömeg gyűlt össze.
Ahogy azt megszoktuk, Orbán Viktor az esztergomi színpadon is személyes és őszinte hangon beszélt a megjelentekhez - írja a Ripost.
Elmondta: mindenhol az a tapasztalat, hogy mi vagyunk többen, de a választásokig még van idő, és addig is dolgozni kell. Azt is elmondta, hogy mit kell tenni.
Az amerikaiak, akik kicsit cinikusabbak talán a kelleténél, azt mondják, hogy a választópolgár inkább hisz a szomszédjának, mint a politikusnak. Sok igazság van ebben. Higgyék el, nagyon sokan vannak, akik inkább hisznek önöknek, mint nekem? Ezért arra kérem önöket, hogy segítsenek. Beszéljenek a szomszédjaikkal, beszéljenek a családtagjaikkal, a gyerekekkel, a munkatársakkal, mindenkivel beszéljenek és mondják el, mi a választás tétje
A tömegből valaki rögtön reagált is a felkérésre, hangosan bekiabálta:
Veled vagyunk!
A miniszterelnök azt is kiemelte, hogy mi a választás tétje.
Ha nemzeti kormány lesz, a hazánk biztonságban lesz. Ha ukránbarát kormány lesz, elveszítünk mindent, amiért az elmúlt 16 évben ez az ország megdolgozott.
Orbán Viktor azt is elmondta, hogy
Ha ukránbarát kormányt választunk, akkor a magyarok pénze is Ukrajnába megy. Csak a Fidesz tud nemet mondani a háborúra és az ország kizsebelésére!
majd hozzátette:
"Fenyegetnek bennünket hónapok óta a Tiszások, az ukránok, és fenyegetnek minket Brüsszelből is, mert nem akarják, hogy nemzeti kormánya legyen Magyarországnak. Tudjuk, hogy az ukrán-magyar konfliktus mögött valójában a pénz áll: se az ukránoknak, se az európaiknak nincs pénzük, ezért hatalmas kölcsönöket vesznek fel Ukrajna javára. Ha ukránbarát kormányt választunk, akkor a magyarok pénze is Ukrajnába megy - még a gyerekeink és az unokáink is törleszteni fogják a brüsszeli hadikölcsönöket. Ezt nem engedhetjük! Csak a Fidesz tud nemet mondani a háborúra és az ország kizsebelésére!"
Ezt nem véletlenül mondta Orbán Viktor, ugyanis Magyar Péter megválasztása olyan lenne, mintha megválasztanánk Zelenszkijt. Magyar Péter az Európai Néppárttal egyetemben Ukrajna totális támogatására szavazott. Nem csak a hitelről van szó, ugyanis Magyar Péter megválasztása esetén gyorsítanák Ukrajna Uniós csatlakozást, zöld utat kapna a fegyvertámogatás és a sorkatonaságot is támogatná a Tisza, tehát belesodornának minket a háborúba. Ahogy azt a Orbán Viktor többször bizonyította már: Csak a Fidesz tud nemet mondani a háborúra.
Orbán Viktor kihangsúlyozta : nem tartozunk semmivel Ukrajnának. Elmondta: 2022-ben vállalták, hogy kimaradnak az orosz-ukrán háborúból. Az ukrán menekülteket befogadták, és tanulhatnak ukránul. Az ukránok eközben megtagadják a lehetőséget a kárpátaljai magyaroktól, hogy az anyanyelvükön tanuljanak.
Minden segítséget megadtunk az ukránoknak, nem tartozunk nekik semmivel. Még ők tartoznak nekünk, de a magyar nem uzsorás fajta, így nem nyújtjuk be a számlát
– jegyezte meg. A kormányfő szerint a fő kérdés, hogy sikerül-e megújítani azt a nemzeti szövetséget, hogy kimaradjunk a háborúból, ez ugyanis csak nemzeti egységgel lehetséges.
