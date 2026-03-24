Itt a bizonyíték: Az ukránoknak dolgoztak a Tisza Párt informatikusai

Bejártak a budapesti ukrán nagykövetségre és az ukránoknak dolgoztak a Tisza Párt informatikusai!

Nemzeti Menet 2026.03.15

A Nemzetbiztonsági Bizottság jelentéséből kiderült, hogy a Tisza Párt Direkt36 cikkben emlegetett informatikusai az ukránoknak dolgoztak, és rendszeres kapcsolatot tartottak a budapesti ukrán nagykövetséggel.

1. A Direkt36 által emlegetett, Tisza Pártnak dolgozó két informatikusnál egy 2025-ös,

NMHH-hoz érkezett bejelentés nyomán tartott házkutatást a rendőrség. A házkutatás során adathordozókat és illegális haditechnikai eszközöket foglaltak le. A rendőrség jelenleg engedélyköteles haditechnikai eszközök gyártásával gyanúsítja ezeket a személyeket.

2. A felderítés során kiderült, hogy a Tisza Pártnak dolgozó két informatikus ukrán kapcsolatokkal rendelkezett, az ukránoknak dolgoztak, és rendszeres kapcsolatban álltak a budapesti ukrán nagykövetséggel, amely komoly nemzetbiztonsági kockázatot vet fel.

3. Mindkét, egykor a Tisza Párt megbízásában álló érintett személy már régóta a hatóságok látókörében van. Az egyik érintett, M.T. ellen korábban többször indult büntetőeljárás informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt.

A másik érintettet, H.D. tevékenységét egy külföldi titkosszolgálati személy irányította. 2023-ban Kijevben kapcsolatba került az IT Army of Ukraine képviselőivel, később titkosított csatornákon kommunikált velük. Hackercsoportokkal is együttműködött és műveleteket hajtott végre Ukrajna érdekében.



4. H.D. és M.T. közösen kémszoftverek és speciális eszközök beszerzésén dolgozott, miközben több külföldi, titkosszolgálati kapcsolatuk is volt.

A Nemzetbiztonsági Bizottság 2026. március 24-én nyilvánosságra hozott jelentéséből kiderült, hogy a Direkt36 cikkében említett, Tisza Pártnak dolgozó két informatikus az ukránoknak is dolgozott, és szoros kapcsolatban állt a budapesti ukrán nagykövetséggel.

2025 júliusában érkezett bejelentés az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz, amely szerint a két Direkt36 cikkében említett személy gyermekek online szexuális kizsákmányolására alkalmas eszközök beszerzését tervezte. A hatóságok ezt követően házkutatást tartottak náluk, amely során adathordozókat és engedély nélkül birtokolt vagy gyártott haditechnikai eszközöket foglaltak le.