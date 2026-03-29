Az ukránok a magyaroknak ártani akarnak - Az ukrán ügynökök által kiképzett tiszás informatikus ezt is elismerte

A tiszás informatikus a háború idején Kijevben járt, észt és ukrán kapcsolatokkal rendelkezett. Az Alkotmányvédelmi Hivatal embereivel beszélgetve maga is elismerte, hogy egy külföldi szolgálat szervezte be és próbálta őt felkészíteni egy későbbi akcióra. Magyarország Kormánya hivatalos YouTube oldalán hozta nyilvánosságra azt a - titkosítás alól feloldott - felvételt, ami minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy beszervézték, és az ukránoknak is dolgozott. A tiszás informatikus arról is beszél, hogy találkozott olyan ukránokkal, akik kifejezetten magyarellenesek, sőt Magyarország elleni akciókat terveznek.

Az ukránok a magyarok ellen tevékenykednek

A nyilvánosságra hozott videóban részletek láthatók azokból a meghallgatásokból, amelyek során kikérdezték azt a korábban a Tisza Pártnál dolgozó informatikust, akiről már a Nemzetbiztonsági Bizottság által kedden nyilvánosságra hozott tájékoztatóból is kiderült, hogy idegen szolgálatokkal került kapcsolatba, és egy hackercsoporttal együttműködve Ukrajna érdekében hajtott végre műveleteket.

A tiszás informatikus szerint például az is egyértelmű, hogy az ukránok robbantották fel a Barátság-kőolajvezetéket, és akár Magyarországon is célba vehettek létesítményeket.

A tiszás informatikus arra is kitér, hogy sok olyan ukránt ismer, akik kifejezetten ellenségesen viszonyulnak a magyarokhoz, sőt olyanokat is, akik kifejezetten magyar célpontok elleni fellépéseket sürgetnek.

Tudomásom szerint ezekben a körökben nem fiatal, tapasztalatlan emberek voltak, hanem inkább olyanok, akik már rendelkeztek bizonyos háttérrel. Találkoztam olyan személyekkel is, akik kifejezetten radikális nézeteket vallottak, például ellenségesen viszonyultak a magyarokhoz.

A tiszás informatikus elismeri, hogy igenis vannak olyan radikális ukránok, akik kifejezetten Magyarország elleni tevékenységet fejtenek ki.

Az alábbi videóban 33:03-nál beszél a magyarellenes ukránokról:

