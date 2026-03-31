A Fidesz a biztos választás. Nézd meg, miért!

"A Fidesz a biztos választás. Nézd meg, hogy miért!" - e szavakkal tett közzé összefoglaló videót Orbán Viktor a harmadik hete tartó országjárás elmúlt napjairól. A képsorokból világosan látszik: a miniszterelnököt mindenhol hatalmas tömeg fogadja, szinte egy gombostűt nem lehet leejteni a helyszíneken.

Felszántottuk a fél országot. Az előttünk álló két hétben felszántjuk a másik felét

- jelentette ki a kormányfő a videóban.

"Magyarországot kívül kell és mi kívül is tudjuk tartani a háborún, meg tudjuk védeni a magyarok pénzét, meg tudjuk védeni azt, amiért megdolgoztak az elmúlt 16 évben. Nemet tudunk mondani mindenkinek, aki Magyarországnak rosszat akar" - üzente.