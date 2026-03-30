A szakadó eső ellenére is rengetegen voltak Orbán Viktor szolnoki országjárásán

Ma délután Orbán Viktor miniszterelnök Szolnokon folytatta az országjárását, ahol a szakadó eső ellenére is rengetegen hallgatták a kormányfő beszédét. Már jóval az esemény kezdete előtt a színpad előtt összegyűltek azok a jobboldali szimpatizánsok, akik számára a legfontosabba, hogy Magyarországon megmaradjon a béke és a hazánkat ne tudják belesodorni a háborúba - írja a Ripost.

Március 4-én ugyanitt tartott Magyar Péter is fórumot, akkor azon, jó időben jóval kevesebben jelentek meg, mint most, Orbán Viktor országjárásán. Pedig ma végig szakadt az eső és még a szél is erősen fújt. Igazi zord időjárás volt.

Innen fentről férfiasnak látszik!

– mondta Orbán Viktor, mikor fellépett a színpadra Szolnokon a szakadó esőben és meglátta a hatalmas tömeget.

A hatalmas tömegben sokan, sokféle képen védekeztek az esővel szemben. Volt aki esernyőt tartott maga fölé, volt, aki esőkabátban érkezett, vagy sapkában, de többen fedetlen fővel hallgatták végig Orbán Viktort, és az előtte felszólalókat. Ahogy ez a fiatal lány is, arcán is mosollyal állt, miközben hosszú hajából csurgott a víz.

Meghatottan köszönöm meg önöknek, hogy ebben az esőben ilyen sokáig kitartottak, itt állnak már lassan két órája. Köszönöm, hogy meghallgattak!

– mondta a kormányfő, aki maga is bőrig ázott, miközben a szolnokiakhoz szólt.

Orbán Viktor beszédében kiemelte, aki ezt a körzetet megnyeri, az nyeri a választást, itt nehéz nyerni, de ha a Fidesz itt nyer, akkor közel lesz a kétharmadhoz.

Magyarországon egyetlen párt van, amely képes biztosítani az ország biztonságát és ez a Fidesz

– hangsúlyozta a kormányfő.

"Mi vagyunk ünneplők, ők az ünneprontók. Mi nem hiszünk az ünneprontásban, mert az ünnep mindig erősebb, mint a rontás" - mondta a miniszterelnök a Tiszásokra és a saját táborára utalva.

Azt is elmondta, a háború ürügy arra, hogy Kijev és Brüsszel közösen kizsebeljék Magyarországot, és hogy be akarnak minket tolni a háborúba, hogy Magyarország is pénzelje Ukrajnát és a háborút.

"Bebizonyosodott az is, hogy Kijevnek, Brüsszelnek és a Tiszának az a közös tervük, hogy leválasszák hazánkat az olcsó orosz energiáról, amivel megszűnne a rezsicsökkentés és minden családnak elveszne egy havi jövedelme.

Ezt nem hagyjuk! Nemet mondani viszont csak nemzeti egységgel lehet. Tudjuk, hogy összefogásra és szeretetre igen, dühre és indulatra nem lehet hazát építeni! Mi vagyunk ünneplők, ők az ünneprontók.

Mi nem hiszünk az ünneprontásban, mert az ünnep mindig erősebb, mint a rontás. 13 nap múlva a Fidesz a biztos választás! - mondta Orbán Viktor