Ezt mondták az emberek a hatvani Háborúellenes Gyűlésen: "Építeni kell az országot, nem lerombolni!"

A hétvégén Hatvanban tartottak Háborúellenes Gyűlést, ahol rengeteg ember részt vett. Mindenki nem fért be a terembe, azok, akik nem jutottak be, az előcsarnokban, kivetítőn nézték a műsort. A tömeg felúlmúlta a várakozásokat, nagyon sokan fontosnak tartották azt, hogy ne csak az online térben, hanem személyesen is megmutassák, hogy kiállnak a béke mellett, a háború ellen.
A rendezvényen megkérdeztük a résztvevőket, miért jöttek el, és mit jelent számukra a béke ügye.
Cseh Ferencné személyes okokból érkezett a gyűlésre:
Azért, mert unokáim vannak, fiaim vannak, és nem szeretném, hogyha háború lenne, és szeretnénk nyugodtan békességben élni. Ezen kívül nem szeretnénk azokat a dolgokat elveszteni, amit kapott az unokám és egy házat vásárolt. Támogatás. Tehát ezek nagyon fontos dolgok
– fogalmazott.
Az Egerből érkező Bartha Istvánné elmondta, régóta figyelemmel kíséri a békével kapcsolatos eseményeket.
Mert én teljes valómban tiltakozom a háború ellen, és a tévében is figyelemmel kísértem minden DPK ülést, és most sikerült eljönnöm, úgyhogy tiszta szívemből ez ellen vagyok, és drukkolok Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, hogy ezt sikerüljön megvalósítani.
Botos Kanyó Réka röviden, de annál határozottabban indokolta jelenlétét:
Nem szeretném a férjemet háborúba küldeni.
Kakukk Lászlóné szerint ki kell mondani a véleményt.
Hát igenis, hogy kimondjuk a véleményünket, hogy nem akarunk háborút, nem azért szültünk gyereket, nem azért neveljük őket, oktatjuk őket, hogy golyófogók legyenek. Bocsánat ezért a kifejezésért, de így gondolom. És nagyon fontos, hogy építeni kell az országot, nem lerombolni. Akár a saját országunkon, akár más országokon.
A 26 éves Sztojka Armando generációja jövőjét félti.
A háborúellenes gyűléseken való részvételem azért nagyon fontos, mert egy fiatal srác vagyok, 26 éves, és nem szeretnék háborúba menni. Nem szeretném azt, hogy beengedjük a migránsokat. Vannak idősebb hozzátartozóim, akiket féltek ettől, illetve a családomat sem szeretném annak a kínnak kitenni, amit egy háború jelent.
-magyarázta.
Mint látszik rajtam, roma származású ember vagyok, nagyon nagy a családom, féltem őket. Illetve nem szeretném azt sem, hogy a gyerekeim – merthogy családcentrikus ember vagyok, és szeretnék majd több gyereket – nem szeretném, hogy gender-propagandában nőjenek fel.
Vona Róbertné és barátnői nem hatvaniak, messzebbről érkeztek a rendezvényre.
Mi azért tartjuk fontosnak, mert a nemzetünk jövőjéről van szó, és úgy gondolom, hogy mindenkinek ki kell állnia emellett, hogy ne sodródjon bele a háborúba, és ehhez mindenképpen támogatnunk kell a regnáló kormányt. Úgyhogy Orbán Viktor mellett és kormánya mellett teljes szélességgel kiállunk, és támogatjuk, hogy az eddigi politikát így folytassa, ahogy eddig.
Elsősorban azért, hogy jelenlétemmel erősítsem, hogy szintén én is békét szeretnék, és szeretném, ha Orbán-kormány továbbra is pozícióban maradna, és természetesen a jövőt illetően hasznosnak tartom, hogy minél többen fejezzük ki azt.
Debreceni Alexander a szuverenitás kérdését emelte ki:
Az egy belügyi beavatkozás, minden országnak gyakorlatilag a legrosszabb félelme, mert nem hagyja a polgárokat a saját meggyőződése, illetve irányelvek szerint hagyni, hogy fejlődjön az országa. Idegen beavatkozás általában mindig az ő érdeküket képviseli, és nem az ország érdekeit, ahol az emberek élnek és szeretnének továbbra is békében élni elsősorban.
A hatvani Háborúellenes Gyűlés résztvevői különböző élethelyzetből érkeztek: nagyszülők, fiatalok, vidékről utazók, helyiek, de kisgyerekes családok is szép számmal részt vettek a rendezvényen. Egy dologban egyetértettek: békét szeretnének, és fontosnak tartják, hogy ezt személyesen is kifejezzék.
