Ezt mondták az emberek a hatvani Háborúellenes Gyűlésen: "Építeni kell az országot, nem lerombolni!"

A hétvégén Hatvanban tartottak Háborúellenes Gyűlést, ahol rengeteg ember részt vett. Mindenki nem fért be a terembe, azok, akik nem jutottak be, az előcsarnokban, kivetítőn nézték a műsort. A tömeg felúlmúlta a várakozásokat, nagyon sokan fontosnak tartották azt, hogy ne csak az online térben, hanem személyesen is megmutassák, hogy kiállnak a béke mellett, a háború ellen.

A Háborúellenes Gyűlés nagy érdeklődére tartott számot, nem jutott be mindenki a csarnokba Fotó: Metropol

A rendezvényen megkérdeztük a résztvevőket, miért jöttek el, és mit jelent számukra a béke ügye.

Cseh Ferencné személyes okokból érkezett a gyűlésre:

Azért, mert unokáim vannak, fiaim vannak, és nem szeretném, hogyha háború lenne, és szeretnénk nyugodtan békességben élni. Ezen kívül nem szeretnénk azokat a dolgokat elveszteni, amit kapott az unokám és egy házat vásárolt. Támogatás. Tehát ezek nagyon fontos dolgok

– fogalmazott.

Cseh Ferencné Fotó: Metropol

Az Egerből érkező Bartha Istvánné elmondta, régóta figyelemmel kíséri a békével kapcsolatos eseményeket.

Mert én teljes valómban tiltakozom a háború ellen, és a tévében is figyelemmel kísértem minden DPK ülést, és most sikerült eljönnöm, úgyhogy tiszta szívemből ez ellen vagyok, és drukkolok Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, hogy ezt sikerüljön megvalósítani.

Bartha Istvánné Fotó: Metropol

Botos Kanyó Réka röviden, de annál határozottabban indokolta jelenlétét:

Nem szeretném a férjemet háborúba küldeni.

Botos Kanyó Réka Fotó:Metropol



Kakukk Lászlóné szerint ki kell mondani a véleményt.

Hát igenis, hogy kimondjuk a véleményünket, hogy nem akarunk háborút, nem azért szültünk gyereket, nem azért neveljük őket, oktatjuk őket, hogy golyófogók legyenek. Bocsánat ezért a kifejezésért, de így gondolom. És nagyon fontos, hogy építeni kell az országot, nem lerombolni. Akár a saját országunkon, akár más országokon.

Kakukk Ferencné Fotó: Metropol

A 26 éves Sztojka Armando generációja jövőjét félti.

A háborúellenes gyűléseken való részvételem azért nagyon fontos, mert egy fiatal srác vagyok, 26 éves, és nem szeretnék háborúba menni. Nem szeretném azt, hogy beengedjük a migránsokat. Vannak idősebb hozzátartozóim, akiket féltek ettől, illetve a családomat sem szeretném annak a kínnak kitenni, amit egy háború jelent.

-magyarázta.