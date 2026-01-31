Orbán Viktor megerősítette: teltház volt Hatvanban

Január 31-én került megrendezésre az újabb Háborúellenes Gyűlés, ezúttal Hatvanban, amely ezúttal is hatalmas tömeget vonzott be. Ezt Orbán Viktor is megerősítette, mialatt nemrég egy friss videóval jelentkezett az eseményről.
Teltház Hatvanban. Köszönöm a fantasztikus fogadtatást!
- üzente hálásan a miniszterelnök a közösségi oldalán.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.