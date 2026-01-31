Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Orbán Viktor megerősítette: teltház volt Hatvanban

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 18:33
Friss videóval jelentkezett Orbán Viktor.
Január 31-én került megrendezésre az újabb Háborúellenes Gyűlés, ezúttal Hatvanban, amely ezúttal is hatalmas tömeget vonzott be. Ezt Orbán Viktor is megerősítette, mialatt nemrég egy friss videóval jelentkezett az eseményről.

2026.01.31.DPK-Háborúellenes gyűlés-Hatvan-Orbán viktor
Orbán Viktor megerősítette: teltház volt a hatvani Háborúellenes Gyűlésen / Fotó: MW

Teltház Hatvanban. Köszönöm a fantasztikus fogadtatást!

- üzente hálásan a miniszterelnök a közösségi oldalán.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!

