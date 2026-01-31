Orbán Viktor megerősítette: teltház volt Hatvanban

Január 31-én került megrendezésre az újabb Háborúellenes Gyűlés, ezúttal Hatvanban, amely ezúttal is hatalmas tömeget vonzott be. Ezt Orbán Viktor is megerősítette, mialatt nemrég egy friss videóval jelentkezett az eseményről.

Orbán Viktor megerősítette: teltház volt a hatvani Háborúellenes Gyűlésen / Fotó: MW

Teltház Hatvanban. Köszönöm a fantasztikus fogadtatást!

- üzente hálásan a miniszterelnök a közösségi oldalán.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!