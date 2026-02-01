Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ukrajna is elkezdett belebeszélni a magyar választási kampányba

A honvédelmi miniszter a Ripostnak keményen bírálta az ellenzéket és Ukrajna szerepvállalását is a magyar politikai térben. Szalay-Bobrovniczky Kristóf az orosz-ukrán háború kapcsán drámai figyelmeztetést fogalmazott meg. Komoly nemzetbiztonsági kockázatokat lát a jelenlegi nemzetközi helyzetben Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter szerint a háború kimenetele hosszú évekre meghatározhatja Magyarország és Európa sorsát.
Erőt kell merítenünk, össze kell fognunk és el kell juttatnunk mindenkihez azt az üzenetet, hogy ez nem játék, nagyon nagy a tét
– fogalmazott a honvédelmi miniszter Hatvanban a Háborúellenes Gyűlésen.
A miniszter szerint ma még nem látható, miként zárul az orosz–ukrán konfliktus, de a tét történelmi léptékű.
Azt remélem, hogy ha felvennénk így a jövőbe látó szemüveget, akkor néhány év múlva erre úgy tekinthetünk, hogy az orosz–ukrán háborút végre egy békefolyamattal lezártuk. De lehet, hogy a III. világháború első nagy csatájaként kell majd visszatekintenünk erre az időszakra. Ebből következik minden
– mondta.
Hangsúlyozta: éppen ezért szerinte a belpolitikai stabilitás is nemzetbiztonsági kérdés.
Ezért kell nagyon összetartani ennek a közösségnek, hogy ettől megvédjük Magyarországot, és ne engedjük azt, hogy olyan politikai formáció keveredjen valahogy a hatalom közelébe, aki enged minket belecsúszni a háborúba!
Már látjuk, hogy Ukrajna is elkezdett belebeszélni a magyar választási kampányba. Látjuk azt, hogy kijelölték azt, hogy nekik kell Magyarország
– fogalmazott.
A miniszter szerint ez súlyos fejlemény, amely tovább erősíti a kormány álláspontját: Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból.
A Tisza párt szerepéről is markáns véleményt fogalmazott meg. A miniszter a Lázár-fórumon történtekre utalva így fogalmazott:
Látjuk, hogy mit csináltak a Lázár fórumon. Ez most a legfrissebb bizonyítéka annak, hogy ezek hangosak, erőszakosak, verekednek, követelőznek.
Elmondta: külső politikai erők is megjelentek a magyar ellenzéki térben:
Az ukránok pedig ezeket akarják hatalmon látni, mert most már a Tiszába is megérkeztek a brüsszeli globalista, sorosista emberek, akik ezt a rendszert szépen összerakják. Kapitány elvtárs meg az Orbán Anita képviselik azt a brüsszeli erőt, aki párosodva a Magyar Péter szektájával, ha lehetőség nyílik, be fogják rángatni Magyarországot a háborúba. Ebből nekünk ki kell maradnunk
– jelentette ki.
A honvédelmi miniszter reagált arra is, hogy Orbán Viktor Petőfi Sándor szavaival üzent Volodimir Zelenszkijnek. Sajnos ott tartunk, hogy Zelenszkij államelnök mindenféle képtelenségekkel megszólítja a magyar miniszterelnököt, ő pedig rá jellemzően elegánsan, stílusosan, magabiztosan, okosan és viccesen szokott válaszolni. Látszik a különbség.
– fogalmazott Szalay-Bobrovniczky.
A miniszter szerint a jelenlegi időszakban minden megszólalásnak súlya van, ezért különösen fontos, hogy Magyarország következetesen a béke pártján maradjon. A honvédelmi miniszter egyértelmű üzenete az, hogy a kormány álláspontja változatlan: Magyarországot távol kell tartani a háborútól.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.