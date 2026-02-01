Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Ignác névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ukrajna is elkezdett belebeszélni a magyar választási kampányba

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 01. 14:05
Szalay-Bobrovniczky KristófHatvan
Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint vagy béke lesz, vagy a III. világháború első fejezete íródik.

A honvédelmi miniszter a Ripostnak keményen bírálta az ellenzéket és Ukrajna szerepvállalását is a magyar politikai térben. Szalay-Bobrovniczky Kristóf az orosz-ukrán háború kapcsán drámai figyelmeztetést fogalmazott meg. Komoly nemzetbiztonsági kockázatokat lát a jelenlegi nemzetközi helyzetben Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter szerint a háború kimenetele hosszú évekre meghatározhatja Magyarország és Európa sorsát.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Szalay-Bobrovniczky Kristóf  Fotó: Bors

Erőt kell merítenünk, össze kell fognunk és el kell juttatnunk mindenkihez azt az üzenetet, hogy ez nem játék, nagyon nagy a tét

– fogalmazott a honvédelmi miniszter Hatvanban a Háborúellenes Gyűlésen

A miniszter szerint ma még nem látható, miként zárul az orosz–ukrán konfliktus, de a tét történelmi léptékű.

Azt remélem, hogy ha felvennénk így a jövőbe látó szemüveget, akkor néhány év múlva erre úgy tekinthetünk, hogy az orosz–ukrán háborút végre egy békefolyamattal lezártuk. De lehet, hogy a III. világháború első nagy csatájaként kell majd visszatekintenünk erre az időszakra. Ebből következik minden

– mondta.

Hangsúlyozta: éppen ezért szerinte a belpolitikai stabilitás is nemzetbiztonsági kérdés.

Ezért kell nagyon összetartani ennek a közösségnek, hogy ettől megvédjük Magyarországot, és ne engedjük azt, hogy olyan politikai formáció keveredjen valahogy a hatalom közelébe, aki enged minket belecsúszni a háborúba!

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ukrajna megjelent a magyar belpolitikai térben

Már látjuk, hogy Ukrajna is elkezdett belebeszélni a magyar választási kampányba. Látjuk azt, hogy kijelölték azt, hogy nekik  kell Magyarország

– fogalmazott. 

A miniszter szerint ez súlyos fejlemény, amely tovább erősíti a kormány álláspontját: Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból.

A Tisza párt szerepéről is markáns véleményt fogalmazott meg. A miniszter a Lázár-fórumon történtekre utalva így fogalmazott:

Látjuk, hogy mit csináltak a Lázár fórumon. Ez most a legfrissebb bizonyítéka annak, hogy ezek hangosak, erőszakosak, verekednek, követelőznek.

Elmondta: külső politikai erők is megjelentek a magyar ellenzéki térben:

Az ukránok pedig ezeket akarják hatalmon látni, mert most már a Tiszába is megérkeztek a brüsszeli globalista, sorosista emberek, akik ezt a rendszert szépen összerakják. Kapitány elvtárs meg az Orbán Anita képviselik azt a brüsszeli erőt, aki párosodva a Magyar Péter szektájával, ha lehetőség nyílik, be fogják rángatni Magyarországot a háborúba. Ebből nekünk ki kell maradnunk

 – jelentette ki.

A honvédelmi miniszter reagált arra is, hogy Orbán Viktor Petőfi Sándor szavaival üzent Volodimir Zelenszkijnek. Sajnos ott tartunk, hogy Zelenszkij államelnök mindenféle képtelenségekkel megszólítja a magyar miniszterelnököt, ő pedig rá jellemzően elegánsan, stílusosan, magabiztosan, okosan és viccesen szokott válaszolni. Látszik a különbség.

– fogalmazott Szalay-Bobrovniczky.

A miniszter szerint a jelenlegi időszakban minden megszólalásnak súlya van, ezért különösen fontos, hogy Magyarország következetesen a béke pártján maradjon. A honvédelmi miniszter egyértelmű üzenete az, hogy a kormány álláspontja változatlan: Magyarországot távol kell tartani a háborútól.

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu