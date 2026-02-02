A tiszás uszítás eredménye: megverték a roma informátort

Balhézó és fenyegetőző romák jelentek meg a múlt héten Lázár János lakossági fórumán, a gyöngyösi Lázárinfón. Mint később egy szintén roma származású informátor Pócs Jánosnak, a Jászság országgyűlési képviselőjének elmondta: a tiszás Csík Miklós húszezer forintot és benzinpénzt fizetett azoknak, akik elmentek balhézni vele az eseményére - írja a Ripost.

A sajtóban megjelent információk szerint Csík Miklós és családtagjai támadtak rá Pócs János informátoráráa / Forrás: Pócs János Facebook

Miután az informátor vallomásáról beszámolt Pócs János, hétfőn újabb megdöbbentő fordulatot vett az eset.

Az országgyűlési képviselő a Facebookon jelentette be, hogy az informátorára rátámadtak és meg is verték. Pócs azt írta, hogy az elkövetők a tiszás Csík Miklós és családtagjai voltak.

Csík Miklós nem csak közös fotón szerepel a Tisza Párt vezetőjével, de egyszer még ajándékot is vitt neki.

Orbán Viktor: ilyen nem fordult elő 1990 óta

Orbán Viktor is reagált a Tisza Párt gyűlöletkampányára, a Facebookra feltöltött videójában úgy fogalmazott:

20.000 plusz benzinpénz. Szégyen! A tiszások szeretetországról papolnak, de közben fizetett bűnbandákat küldenek fideszes fórumokra. Észnél kell lenni a kampány hátralevő részében, ne üljünk fel a tiszás provokációnak!

A kormányfő szerint ilyen 1990 óta - vagyis amióta demokrácia van - nem fordult elő Magyarországon. Orbán Viktor a felháborodásának adott hangot, hogy a választáson induló egyik párt bűnözőket toborzott bandába, és ráküldte őket az ellenfele egyik vezető politikusára és az ott összegyűlt fideszesekre.

Baj lesz, ha a tiszások cigányokat uszítanak cigányok és magyarok ellen

A szombati hatvani Háborúellenes Gyűlésen is szóba került ez az eset, Orbán Viktor akkor azt mondta:

És még csak 72 napra vagyunk a választástól. Álljunk meg egy pillanatra, üzenjük meg a Tiszásoknak, hogy ne uszítsák a cigányt a cigány ellen, és ne uszítsák a cigányokat a magyarok ellen, mert abból baj lesz. Magunkat meg figyelmeztessük arra, hogy ne üljünk föl semmilyen provokációra, hanem szépen, higgadtan, nyugodtan, ahogy én is próbálom, tekintsük át ezeket a nehéz kérdéseket, és találjuk meg a közös válaszokat

– figyelmeztetett a kormányfő.