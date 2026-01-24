Szétszedte a közönség Orbán Viktort Kaposváron: zúg a "Viktor, Viktor"

Orbán Viktort jószerével szétszedte a tömeg Kaposváron. A miniszterelnök ismét a Szabadság vándorai dallamára vonult be, de mindenki akart egy kézfogást, egy fotót vele, így a dal már rég elhallgatott, mire Orbán Viktor a színpad elé ért.

Nem maradt csendben ugyanakkor az aréna, zúgni kezdett a "Viktor, Viktor".

Fotó: MW

