Szétszedte a közönség Orbán Viktort Kaposváron: zúg a "Viktor, Viktor"

Orbán Viktort jószerével szétszedte a tömeg Kaposváron. A miniszterelnök ismét a Szabadság vándorai dallamára vonult be, de mindenki akart egy kézfogást, egy fotót vele, így a dal már rég elhallgatott, mire Orbán Viktor a színpad elé ért.
Nem maradt csendben ugyanakkor az aréna, zúgni kezdett a "Viktor, Viktor".
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.