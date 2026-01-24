Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Szétszedte a közönség Orbán Viktort Kaposváron: zúg a "Viktor, Viktor"

orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 24. 12:25
Háborúellenes Gyűlésszabadság vándorai
Orbán Viktorral mindenki kezet akart fogni, ezért már a felvezető zene is elhallgatott. Zúgott helyette a "Viktor, Viktor".

Orbán Viktort jószerével szétszedte a tömeg Kaposváron. A miniszterelnök ismét a Szabadság vándorai dallamára vonult be, de mindenki akart egy kézfogást, egy fotót vele, így a dal már rég elhallgatott, mire Orbán Viktor a színpad elé ért.

Nem maradt csendben ugyanakkor az aréna, zúgni kezdett a "Viktor, Viktor". 

Fotó: MW
