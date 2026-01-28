Magyar Péter ezt nem teszi zsebre: Schiffer András lerántotta a leplet a Tisza Párt új igazolásairól

Magyar Péter bemutatta Kapitány Istvánt mint a párt energetikai szakpolitikusát, valamint Orbán Anitát, aki a Tisza külügyi vezetője. Schiffer András korábbi országgyűlési képviselő, ügyvéd elmondta, mennyire tekinthetők az új párttagok a globális nagytőke embereinek.

A Magyar Péter által bejelentett új tiszás igazolások nem a magyar emberek érdekeit képviseli

Schiffer András: A Tisza semmilyen elképzelést nem vizionál Magyarország számára

BlackRock, GLOBSEC, Vanguard, mit lehet ezekről tudni és vajon mit jelenthet az, hogy Magyar Péter "BlackRock-gyarmatot" akar berendezni Magyarországon? A két új név bemutatásával a Tisza Párt nem csupán másfajta szemléletet és tőkét, de egy komoly befolyásoltságot is hozhat.



A BlackRock és a Vanguard a két talán legnagyobb magántőkealap a világon, a GLOBSEC pedig egy tipikus intézménye a globális progresszív hálózatnak, éppúgy, mint a European Council on Foreign Relations, amelynek a neve most is meg az Action for Democracy botránya kapcsán is 2022-ben előkerült. Ez a szisztéma pontosan úgy működik, hogy vannak a legnagyobb játékosai a globális kapitalizmusnak. Ezek a magántőkealapok, amelyek gyakorlatilag az összes óriásvállalatban tekintélyes befolyásoló hányaddal rendelkeznek. Van a globális progresszív hálózat, amely ennek a tőkekonglomerátumnak az érdekeit közvetíti nemzetközi intézményeken, politikai döntéshozókon keresztül Észak-Amerikában éppúgy, mint Európában. A BlackRock és a Vanguard tíz legnagyobb részvényese között ott van, vagy közvetlenül vagy egyéb érdekeltségein keresztül mind a Shell-nek, ahonnan Kapitány István jött, mind a Vodafone-nak, ahonnan Orbán Anita jött.

– mondta Schiffer András a Mokkában. Mindamellett, hogy a Tisza csupa olyan globalista nagytőkést futtat fel, akik feltehetően nem a hazai, hanem üzleti érdekek mentén gondolkodnak, a párt semmilyen elképzelést nem vizionál Magyarország számára.

Az elmúlt 36 évben, értve ezalatt a rendszerváltás éveit is, olyan pártokat lehetett versenyezni látni a parlamenti mandátumokért, amelyeknek vitatkozó tagságuk, helyi szervezetük volt. Jellemzően már a zászlóbontáskor a rendszerváltó pártok közzétették a hitvallásaikat, hogy mit akarnak az országgal. Most ilyet nem látunk, a Tisza Párt ebben a tekintetben egy rendhagyó projekt; nincs kitéve az asztalra zászlóbontás, milyen Magyarországot akarnak. Ráadásul ez a két személy úgy lett felemelve a Tisza vezérrel egy szintre, hogy nem hallunk arról, hogy különösebb vita ezt megelőzte volna. Amikor miniszterelnök-jelölések voltak, vagy pártelnökség választások, képviselő kiválasztások, még a Fidesznél is lehetett hallani, milyen tányércsörgések vannak. Itt szó nincs erről.

– fogalmazott Schiffer András. Kapitány István és Orbán Anita életútja azért is érdekes, mert olyan szakmai múlttal rendelkeznek, amelynek több pontján is cseppfolyósított földgáz vásárlását bátorították.

Kapitány István, miután elhagyta az impexeket a késő Kádárkor végén, évtizedeken keresztül a Shellt szolgálta különböző pozíciókban. Egy életútinterjúban azzal is dicsekedett, hogy a Shell képviseletében fokozott LNG vásárlásra próbálta rábírni a magyar kabinetet. Azt is kinyilvánította, hogy Magyarországnak záros időn belül teljesen le kell válnia az orosz energiahordozókról. Orbán Anitáról pedig azt tudjuk, hogy miután megjárta a NER-t, rejtélyes módon visszalépett a képviselőjelöltségtől 2010 elején. Nemcsak a Vodafone-nál szolgált, azt megelőzően két cégnél töltött be vezetői pozíciót, amelyeknek célja volt, hogy Kelet-Európa országaira minél több LNG energiahordozót tukmáljanak rá. Az nyilvánvaló tény, hogy azok az emberek, akik az aktív életpályájuk jelentős részét globális nagyvállalatoknál töltik, azok nemcsak tőkét, hanem gondolkodásmódot is hoznak.



– ismertette a részleteket Schiffer András. Felmerülhet tehát, hogy akik pályafutásuk nagy részében nem magyar érdekeket, hanem tőkés érdekeket szolgáltak, azokról nehezen elképzelhető, hogy hirtelen megvilágosodtak és a hazát kívánják szolgálni. Hasonló tőről fakad Kármán András is, aki a párt gazdasági szakértőjeként tevékenykedik.