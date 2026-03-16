Schobert Norbert hiába kapott sok energiát a Békemenettől, a gyűlölethullám így is utolérte

Óriási győzelemként értékelhető, hogy milyen hatalmas tömeg volt jelen a március 15-ei Békemeneten és az ünnepi rendezvényen. Az óriási tömegben sztárok sokasága sétált végig Budapest utcáin és hirdette a béke üzenetét. Schobert Norbert a Kossuth téri ünnepségen a színpad mögött foglalt helyet, páholyból figyelhette a vezető politikusok beszédeit és a nagyszerű előadásokat. A vasárnap azonban nem indult fényesen Norbi számára, mivel még az ünnepség előtt találkozott egy balos érzelmű szomszéddal, aki kikezdte a népszerű fitneszedzőt.
Éppen hazafele tartok Magyarország eddigi legnagyobb Békemenetéről. Reggel, amikor indultam, akkor találkoztam az egyik szomszédommal, aki azt mondta nekem, hogy jó fej voltam, amíg nem lettem fideszes. Pont ez az a gyűlölet, amivel nem tudok azonosulni
– jelentette ki az ország fitnesz guruja.
A Tisza megjelenésével egy olyan negatív és agresszív közhangulat érkezett Magyarországra, ami eddig még ismeretlen volt. Norbi és mellette sokan, akik kiállnak a magyar kormány mellett, folyamatos rosszindulatú megjegyzéseknek vannak kitéve a közösségi oldalakon és személyesen is. A digitális térben egyre gyakrabban fordulnak elő fenyegetések, amik leginkább azokat érintik, akik a jobboldali értékrendeket képviselik. Schobert Norbert nem ért egyet a gyűlölködéssel és elmondása szerint egy ilyen napnak a békéről kellene szólnia.
Senkit nem szeretnék meggyőzni, hogy ne legyen tiszás. Nem csupán fideszes vagyok, hanem hazafi és egy olyan ember, aki nem akar háborút, azt szponzorálni és a rezsicsökkentést sem szeretném, hogy eltöröljék. Én csupán jót akarok Magyarországnak
– mondta közösségi oldalán Norbi.
A vasárnapi Békemeneten elhangzottak alapján a magyar kormány minden erejével azon dolgozik, hogy Magyarország megmaradjon a béke szigetének. A hatalmas tömeg, amely figyelte Orbán Viktort, miközben megtartotta beszédét, is bizonyítja, hogy sokan tudnak azonosulni a jobboldali értékrenddel, mivel a kormánypártnak sikerült megtartani az eddigi legnagyobb Békemenetet, egyben az egyik legminőségibb ünnepi műsorral.
