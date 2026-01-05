Orbán Viktor a Tisza Pártról és Brüsszelről: Összenő, ami összetartozik

Friss, videós Facebook-bejegyzésében azt emeli ki Orbán Viktor: a Tisza Párt eddig is Brüsszel terveit hajtotta végre, eddig is Brüsszel parancsára ugrott, ha kellett, és bizony ezután is pontosan így fognak tenni. "Összenő, ami összetartozik. Nincs ebben semmi új" - magyarázta.

"Mindegy, hogy kedvelik egymást, vagy nem, letagadják, vagy nem, az, hogy Surányi György, akit egyébként szakmai fölkészültsége alapján méltán tisztelhetünk, vagy Bajnai Gordon, akit kevésbé tisztelünk, mert elvette a 13. havi nyugdíjat, meg tönkretette az országot egyetlen év alatt, vagy Kármán András, az ERSTE Bankból delegált szakértő, Kéri László, akit én diákkorom óta jól ismerek, hogy ők ott gyülekeznek össze, ebben semmi eltitkolni valót nem látok, se meglepőt, se újszerűt. Így szokott lenni, nem? Így volt 2002-ben is. Nincs új, mindenki ott van, ahol a helye van.

Egyetlen új dolog van, és ez megemeli a választás tétjét, és az a háború. A baloldal a háború ügyében nem helyezkedett nemzeti alapokra. A Tisza egyértelműen brüsszeli álláspontot követ, Brüsszel pedig döntött, hogy háborúba megy

- magyarázta Orbán Viktor, hozzátéve: lehetne olyan baloldal is, ami egyébként Brüsszelnek nemet mond, ám sajnos nem ez a helyzet.