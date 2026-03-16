Egyik pillanatról a másikra lett rosszul - a férje küzdött az idős asszonyért Győr-Moson-Sopronban

A felesége életéért küzdött egy Győr-Moson-Sopron vármegyei férfi – közölte az Országos Mentőszolgálat a hivatalos Facebook-oldalán.
A napokban minden előzmény nélkül összeesett egy 70 év körüli nő Győr-Moson-Sopron vármegyei otthonában. Férje azonnal a beteghez rohant, megpróbálta magához téríteni kedvesét, ám nem járt sikerrel, így a mentők segítségét kérte
– írták a bejegyzésben. Hozzátették, hogy a mentésirányító higgadt és pontos instrukcióinak köszönhetően a férfi azonnal megvizsgálta a feleségét, de a nő ekkor már nem lélegzett.
A telefonos utasításokat követve újraélesztés kezdődött, miközben egy esetkocsi már úton volt a helyszínre. Kiérkező bajtársaink átvették az életmentést és emelt szinten küzdöttek tovább a nő életéért. Az időben megkezdett mellkaskompressziók és a mentők példaértékű csapatmunkája végül sikerre vezetett, a beteg keringése visszatért. A helyszíni ellátást követően a nőt végül stabil állapotban szállíthatták kórházba bajtársaink.
A Mentőszolgálat ezt követően mielőbbi felépülést kívánt, a mentésben résztvevőknek pedig gratulált.
