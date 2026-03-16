BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Henrietta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egyik pillanatról a másikra lett rosszul - a férje küzdött az idős asszonyért Győr-Moson-Sopronban

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 12:35
Az idős hölgy hirtelen lett rosszul. A férje ezután hihetetlen lélekjelenlétet tanúsított , mialatt a mentésirányító utasításait követte, hogy megmentse a feleségét.

A felesége életéért küzdött egy Győr-Moson-Sopron vármegyei férfi – közölte az Országos Mentőszolgálat a hivatalos Facebook-oldalán.

Felesége életéért küzdött a férj  - Egyik pillanatról a másikra lett rosszul az idős nő / Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

A napokban minden előzmény nélkül összeesett egy 70 év körüli nő Győr-Moson-Sopron vármegyei otthonában. Férje azonnal a beteghez rohant, megpróbálta magához téríteni kedvesét, ám nem járt sikerrel, így a mentők segítségét kérte

– írták a bejegyzésben. Hozzátették, hogy a mentésirányító higgadt és pontos instrukcióinak köszönhetően a férfi azonnal megvizsgálta a feleségét, de a nő ekkor már nem lélegzett.

A telefonos utasításokat követve újraélesztés kezdődött, miközben egy esetkocsi már úton volt a helyszínre. Kiérkező bajtársaink átvették az életmentést és emelt szinten küzdöttek tovább a nő életéért. Az időben megkezdett mellkaskompressziók és a mentők példaértékű csapatmunkája végül sikerre vezetett, a beteg keringése visszatért. A helyszíni ellátást követően a nőt végül stabil állapotban szállíthatták kórházba bajtársaink.

A Mentőszolgálat ezt követően mielőbbi felépülést kívánt, a mentésben résztvevőknek pedig gratulált. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
