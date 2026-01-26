"Választanod kell a vereség és a totális összeomlás között" - Salvini keményen beleállt Zeleszkijbe

Matteo Salvini, az olasz Minisztertanács alelnöke az X-en üzent Volodimir Zelenszkijnek, miután az ukrán elnök beleharapott abba a kézbe, amely eteti. Zelenszkij egész pontosan azzal vádolta meg az európai vezetőket, hogy katonailag gyengeséget mutatnak, és nincs meg bennük a kellő akarat sem Putyin megállítására.

Fotó: AFP

Az olasz miniszterelnök Giorgia Meloni és Antonio Tajani külügyminiszter – az Il Secolo d’Italia lap szerint – már csak azért sem tartják jogosnak az ukrán vezető állításait, mert Meloni az első között volt, aki Európát figyelmeztette: fel kell ébrednie.

Tajani egyenesen hálátlannak nevezte Zelenszkijt, mondván „Európa mindig is kiállt Ukrajna függetlensége mellett, és gazdasági-katonai szempontból is a segítségére volt”. Meloni pedig a sajnálatát fejezte ki az elhangzott állítások miatt, úgy vélekedve, hogy országa megtett mindent, ami a lehetőségei engedtek. Az unió eddig egyébként 200 milliárd eurót folyósított az ukránoknak.

Az Ukrajna fegyveres támogatását eddig is következetesen elutasító olasz kormánytagok szinték megszólaltak az ügyben. Matteo Salvini arra kérte Zelenszkijt, hogy minél hamarabb írja alá a békemegállapodást.

„Hallottuk Zelenszkijt, aki azután, hogy ennyi pénzt, erőfeszítést és segítséget kapott, még arra is veszi a bátorságot, hogy panaszkodjon. Barátom, vesztésre állsz a háborúban, embereket veszítesz, a hitelességedet és a méltóságodat is elveszíted: írd alá a békemegállapodást a lehető leghamarabb. Választanod kell a vereség és a totális összeomlás között.”