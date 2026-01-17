Répássy Róbert: Miskolcon végre van remény, vannak tervek

1990-ben egy szomorú hely volt Miskolc. Ma van remény, vannak tervek, de a Fidesz miskolci közössége nem változott. Ezért ők a biztos választás.

Répássy Róbert

Fotó: mw

Répássy Róbert az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a miskolci Háborúellenes gyűlésen arról beszélt, hogy egy 1990-es újság került a kezébe. Az újság egy februári választási gyűlésről szólt, amin a fiatal Orbán Viktor is beszélt, és maga Répássy Róbert is részt vett azon a választáson, 36 évvel ezelőtt. Azóta mi változott, és mi nem?

Mi változott és mi nem Miskolcon?

1990-ben egy szomorú hely volt Miskolc, mert leépült az ipar, reménytelen sorsok voltak.

36 év alatt ezt megfordítottuk, van remény, van bizalom, vannak tervek.

- mondta Répássy Róbert.

Ez a városvezetőknek köszönhető.

Mi nem változott?

Mi nem voltoztunk! Mi ide valósiak vagyunk, mindenki közülünk való. Tudjuk számíthatunk rájuk. Mindenki tudja, hogy számíthatnak ránk!

Ezért a Fidesz a biztos választás!