Orbán Viktor: Szánjunk két percet a kimaradásnak

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 20:11
Merthogy mi ki akarunk maradni a háborúból.
Orbán Viktor Facebook-oldalán hívta fel a kimaradás jelentőségére a figyelmet.

Senki sem tudja biztosan, hogy sikerül-e. De azt biztosan tudjuk, hogy csak az maradhat ki a háborúból, aki megpróbál kimaradni. Mi ki akarunk maradni.

- hangzott el a miniszterelnöktől.

