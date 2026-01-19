Orbán Viktor: Szánjunk két percet a kimaradásnak

Orbán Viktor Facebook-oldalán hívta fel a kimaradás jelentőségére a figyelmet.
Senki sem tudja biztosan, hogy sikerül-e. De azt biztosan tudjuk, hogy csak az maradhat ki a háborúból, aki megpróbál kimaradni. Mi ki akarunk maradni.
- hangzott el a miniszterelnöktől.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.